Un rugido de veinte años: Black Rebel Motorcycle Club celebra el aniversario de «Howl» con una edición de lujo

Los Black Rebel Motorcycle Club han decidido que veinte años no se cumplen todos los días y han preparado un regalo para sus seguidores: una reedición de lujo de su tercer álbum, Howl. El disco, publicado originalmente en 2005, marcó un giro inesperado en la trayectoria del trío de San Francisco, que dejó atrás el ruido garage y las guitarras abrasivas para abrazar un sonido más cercano al folk, el gospel y la tradición americana. Ahora, el grupo rescata esa etapa con un lanzamiento que incluye un box set de 3LP en vinilo blanco con demos inéditos, mezclas alternativas y grabaciones de sesión, acompañado de un fotolibro con más de cien imágenes nunca vistas, letras manuscritas y un póster de época.

La reedición estará disponible el 20 de enero de 2026 a través de PIAS, y también contará con versiones en 2LP de vinilo negro y CD. Mientras tanto, la banda se encuentra girando por Reino Unido y Europa interpretando Howl de principio a fin, con paradas en Glasgow, Manchester, Leeds, Nottingham, Bristol y Londres. Este regreso a los escenarios coincide con un momento de silencio discográfico: su último álbum, Wrong Creatures, apareció en 2018 y desde entonces no han publicado nuevo material.

El lanzamiento no solo revive un disco clave en su evolución, sino que también recuerda la capacidad de BRMC para reinventarse. En su reseña original, NME destacó cómo el grupo se alejaba de la influencia de The Jesus and Mary Chain y el art-wave de los noventa para acercarse a referentes como Johnny Cash y Bob Dylan, construyendo un sonido crudo y primitivo que sorprendió a quienes esperaban otra descarga de fuzz y distorsión.

De la furia garage al folk americano: la trayectoria de BRMC

La historia de Black Rebel Motorcycle Club comienza en San Francisco a finales de los noventa, cuando Robert Levon Been, Peter Hayes y Nick Jago decidieron formar una banda que mezclara la crudeza del rock alternativo con la herencia del shoegaze. Su debut, B.R.M.C. (2001), fue recibido con entusiasmo por la crítica y el público gracias a himnos como Love Burns y Whatever Happened to My Rock ‘n’ Roll (Punk Song), que los situaron como herederos naturales de la tradición noise-pop de The Jesus and Mary Chain. Dos años más tarde, con Take Them On, On Your Own (2003), reforzaron esa identidad con un sonido más oscuro y político, consolidando su reputación como una de las propuestas más intensas de la escena indie-rock de principios de siglo.

El giro llegó en 2005 con Howl, un álbum que rompió esquemas y mostró la versatilidad del grupo. Canciones como Shuffle Your Feet o Ain’t No Easy Way revelaron una faceta acústica y espiritual que sorprendió a sus seguidores y amplió su paleta sonora. Tras ese experimento, la banda regresó al ruido eléctrico con Baby 81 (2007) y el recopilatorio de rarezas The Effects of 333 (2008), antes de continuar con trabajos como Beat the Devil’s Tattoo (2010), Specter at the Feast (2013) y Wrong Creatures (2018). En total, ocho discos que han mantenido viva la tensión entre el garage abrasivo y la exploración de raíces americanas.

A lo largo de su carrera, BRMC ha demostrado una capacidad única para reinventarse sin perder su identidad. Su directo sigue siendo su mejor carta de presentación, con giras que han recorrido Europa, Estados Unidos y Asia, y que han consolidado su estatus como una de las bandas más consistentes del rock alternativo contemporáneo. Aunque llevan siete años sin publicar nuevo material, la reedición de Howl confirma que su legado sigue vigente y que su historia aún tiene capítulos por escribir.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) o nuestro canal oficial de Whatsapp.