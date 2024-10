Un sueño hecho realidad: Tool y leyendas del rock en el nuevo festival «Live in the Sand»

Tool ha anunciado su propio festival, Live in the Sand, que se llevará a cabo el próximo año en la República Dominicana. Este evento de tres días promete ser una experiencia de lujo todo incluido en los resorts Hard Rock y Royalton en Punta Cana, del 7 al 9 de marzo de 2025.

El festival contará con Tool como cabeza de cartel, acompañados por bandas icónicas como Primus, Mastodon, Coheed and Cambria, Eagles of Death Metal, King’s X, Fishbone, Wheel, CKY y Moon Walker.

Las entradas estarán disponibles en preventa exclusiva para los miembros del club de fans de Tool, Tool Army, durante 24 horas a partir del martes 29 de octubre a las 10 am PT. La venta general comenzará el miércoles 30 de octubre a las 10 am PT. Para más información y para asegurar tu lugar, visita toolinthesand.com.

El bajista de Tool, Justin Chancellor, expresó su entusiasmo por el evento: “No podríamos estar más emocionados de compartir la noticia de que Primus, Mastodon y Coheed and Cambria se unirán a nosotros para nuestra primera actuación en el Caribe en ‘Tool in the Sand’. El 2025 se perfila muy bien. ¡Nos vemos allí para lo que debería ser un fin de semana inolvidable de música!”

El último álbum de Tool, Fear Inoculum, lanzado en 2019, recibió críticas estelares. Chancellor también habló sobre el proceso creativo de la banda y la posibilidad de nuevo material, subrayando que la creación de arte es un proceso complejo y que la banda siempre ha adoptado un enfoque experimental. “Es un sentimiento agradable que la gente todavía quiera cosas nuevas, pero también deben entender que no es lo más fácil de hacer”, comentó.

¡No te pierdas la oportunidad de vivir esta experiencia única con Tool y otras leyendas del rock en el festival Live in the Sand!

