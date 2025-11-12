Un supergrupo de voces clásicas se une por una noche para luchar contra el cáncer

El próximo 23 de noviembre, la ciudad de Nashville será testigo de un evento único: seis de las voces más reconocibles del rock de los años 70 y 80 se unirán en un supergrupo por una sola noche. La cita forma parte del Scott Cares Fundraiser, iniciativa del ex patinador olímpico y superviviente de cáncer Scott Hamilton, que cada año organiza un espectáculo para recaudar fondos destinados a la investigación y a la fundación 4th Angel, que acompaña a pacientes recién diagnosticados.

La alineación es un auténtico sueño para cualquier amante del rock clásico: Kevin Cronin de REO Speedwagon, Jason Derlatka de Journey, Jason Scheff de Chicago, John Elefante de Kansas, Wally Palmar de The Romantics y Mike Reno de Loverboy. A ellos se suma Catherine St Germain, esposa de Reno, que también aportará su voz. Aunque todavía no se ha revelado el repertorio, Hamilton adelantó que serán canciones que el público ha escuchado “un millón de veces”, interpretadas por quienes las hicieron inmortales.

El espectáculo no se limitará a la música: patinadores de élite como Nathan Chen, Maxim Naumov, Keegan Messing y Gracie Gold acompañarán las actuaciones sobre el hielo, creando un cruce entre rock y deporte que promete ser inolvidable. La cita llega en un momento especial: Journey, liderados por Arnel Pineda, han anunciado su gira de despedida para 2026-2027, mientras que REO Speedwagon confirmó que dejarán de girar tras diferencias internas entre Cronin y Neal Doughty.

Este tipo de colaboraciones no son frecuentes, y menos con figuras que marcaron la radio y los estadios hace cuatro décadas. La nostalgia se mezcla con la solidaridad en un evento que, más allá de la música, busca recordar que el rock también puede ser motor de esperanza.

Kevin Cronin y la historia de REO Speedwagon: del éxito masivo a la despedida anunciada

Hablar de Kevin Cronin es hablar de uno de los frontmen más persistentes del rock estadounidense. Su entrada en REO Speedwagon a mediados de los 70 dio un giro al grupo, que pasó de ser una banda de culto en el circuito del Midwest a conquistar las listas de éxitos internacionales. El gran salto llegó en 1980 con el álbum Hi Infidelity, que vendió más de 10 millones de copias solo en Estados Unidos y se convirtió en uno de los discos más vendidos de la década. Canciones como Keep On Loving You y Take It on the Run definieron el sonido de la banda y se convirtieron en himnos de la radio FM.

A lo largo de los años, REO Speedwagon mantuvo una presencia constante en giras y recopilatorios, con discos como Wheels Are Turnin’ (1984) y Life as We Know It (1987), que consolidaron su estilo de baladas poderosas y rock accesible. Aunque la popularidad comercial disminuyó en los 90, la banda siguió girando con éxito, convirtiéndose en un clásico de los festivales y giras conjuntas con otros grupos de su generación. La noticia de su retirada en 2024, motivada por diferencias irreconciliables entre Cronin y Neal Doughty, marcó el final de una era.

Cronin, sin embargo, no se ha detenido. Su participación en este supergrupo demuestra que su voz y carisma siguen intactos. Más allá de los números de ventas, su legado está en haber mantenido viva la esencia del rock melódico durante más de cuatro décadas, convirtiéndose en un referente para generaciones que crecieron con sus canciones y para nuevas audiencias que descubren en Hi Infidelity un manual de cómo se construye un clásico.

Journey y Jason Derlatka: entre la herencia de los 80 y la gira de despedida

La historia de Journey es inseparable de los grandes estadios y de baladas que definieron una época. Formados en San Francisco en 1973, alcanzaron su cima en los 80 con discos como Escape (1981), que incluía Don’t Stop Believin’, probablemente la canción más reconocible del rock estadounidense. Con más de 75 millones de discos vendidos en todo el mundo, la banda se convirtió en sinónimo de éxito masivo y de un sonido que mezclaba virtuosismo instrumental con melodías accesibles.

En los últimos años, Jason Derlatka ha asumido un papel clave como teclista y vocalista de apoyo, aportando frescura a una formación que sigue girando con Arnel Pineda como cantante principal. La gira de despedida anunciada para 2026-2027 marca el cierre de un ciclo, pero también celebra una trayectoria que ha dejado huella en la cultura popular, desde películas y series hasta estadios deportivos donde Don’t Stop Believin’ sigue sonando como himno.

La discografía de Journey incluye joyas como Frontiers (1983) y Raised on Radio (1986), que consolidaron su estatus en la era dorada del rock de estadio. Aunque las tensiones internas han sido frecuentes, la banda ha sabido reinventarse y mantener su legado vivo. La participación de Derlatka en el supergrupo del evento benéfico es una muestra de cómo las nuevas generaciones de músicos dentro de la banda se conectan con la historia de un grupo que, pese a los cambios, nunca ha dejado de ser relevante.

Chicago: la banda con sección de metales que conquistó las listas

La historia de Chicago comienza en 1967, cuando un grupo de músicos de Illinois decidió fusionar el rock con una sección de metales, creando un sonido único que pronto sería conocido como “rock with horns”. Su debut, Chicago Transit Authority (1969), fue un doble LP que sorprendió por su ambición y frescura, con temas como Beginnings y Does Anybody Really Know What Time It Is?. A partir de ahí, la banda inició una carrera imparable: Chicago II (1970) consolidó su estilo y les abrió las puertas de la radio comercial, mientras que discos como Chicago V (1972) y Chicago VII (1974) mostraron su capacidad para combinar experimentación y melodías accesibles.

Durante los años 70, Chicago se convirtió en uno de los grupos más exitosos de Estados Unidos, solo superados por The Beach Boys en número de entradas en las listas de Billboard. Su transición hacia un sonido más suave en los 80 les dio algunos de sus mayores éxitos, como Hard to Say I’m Sorry y You’re the Inspiration, incluidas en Chicago 16 (1982) y Chicago 17 (1984), que vendieron millones de copias. En total, la banda ha publicado 26 álbumes de estudio y ha vendido más de 100 millones de discos en todo el mundo.

La figura de Jason Scheff, bajista y vocalista que se unió en 1985, fue clave para mantener viva la esencia del grupo tras la salida de Peter Cetera. Su voz lideró éxitos como Will You Still Love Me?, demostrando que la banda podía reinventarse sin perder identidad. Hoy, Chicago sigue de gira y grabando, con trabajos recientes como Born for This Moment (2022), que confirman su vigencia más de cinco décadas después.

Kansas: del prog rock americano a himnos inmortales

Formados en Topeka en 1974, Kansas se convirtieron en pioneros del rock progresivo estadounidense, mezclando la complejidad británica con la energía del hard rock. Su debut homónimo Kansas (1974) marcó el inicio de una carrera que pronto alcanzaría la cima con Leftoverture (1976). Este álbum, que vendió más de cinco millones de copias en EE. UU., incluía Carry On Wayward Son, un himno que aún hoy es de las canciones más reproducidas en la radio de rock clásico.

Un año después, Point of Know Return (1977) consolidó su éxito con Dust in the Wind, una balada acústica que se convirtió en un clásico universal y que ha sido versionada en múltiples géneros. La banda acumuló ocho discos de oro y tres multiplatino, además de un álbum en vivo, Two for the Show (1978), que capturó su poder escénico.

Aunque los cambios de formación han sido constantes, figuras como Phil Ehart y Rich Williams han mantenido la continuidad del grupo. En los últimos años, Kansas ha seguido grabando con discos como The Prelude Implicit (2016) y The Absence of Presence (2020), demostrando que su propuesta sigue vigente en el siglo XXI. La participación de John Elefante, vocalista en los 80, en el supergrupo del evento benéfico es un guiño a una etapa en la que la banda exploró sonidos más comerciales sin perder su esencia progresiva.

