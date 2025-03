Un tesoro oculto resurge: El VHS secreto de Radiohead por el 30º aniversario de «The Bends»

Imagina desenterrar una cápsula del tiempo que guarda los secretos de una era dorada del rock alternativo. Eso es exactamente lo que Radiohead ha hecho al compartir un videoclip inédito para celebrar el 30º aniversario de su icónico álbum The Bends. Este regalo inesperado no es un videoclip al uso, sino una grabación en VHS de un concierto acústico de Thom Yorke en solitario, capturado el 28 de marzo de 1995 en el Horseshoe Tavern de Toronto, Canadá. Con una duración de 25 minutos, esta joya visual nos transporta a los días en que The Bends estaba recién nacido, mostrando a un Yorke vulnerable y magnético interpretando temas como Nice Dream, High and Dry, Street Spirit (Fade Out), Fake Plastic Trees y Thinking About You desde su debut Pablo Honey.

La grabación, anunciada por la banda en redes sociales con un simple “Encontramos esta cinta VHS de Thom actuando en el Horseshoe Tavern, Toronto en 1995 para el lanzamiento de The Bends”, ha encendido la chispa de la nostalgia entre los fans. Filmado como parte de la Nu Music Night, este concierto acústico ofrece una mirada íntima a un momento crucial en la evolución de Radiohead, cuando abandonaban la sombra de Creep para forjar su identidad única. La calidad cruda del VHS, con su grano característico, no hace más que añadir encanto a esta cápsula del tiempo, recordándonos por qué The Bends sigue siendo un pilar del rock de los 90.

A diferencia de las grandes reediciones como OKNOTOK para OK Computer o Kid A Mnesia, Radiohead ha optado por algo más personal y directo. No hay adornos ni remasterizaciones excesivas aquí; solo la esencia pura de una banda en su punto de inflexión. Este lanzamiento llega en un 2025 donde los miembros de Radiohead están inmersos en proyectos individuales, pero también han montado una nueva entidad empresarial lo que nos da una pista de que un nuevo trabajo podría estar en camino. Para los fans, es una invitación a volver a 1995, cuando Radiohead no solo sobrevivió a la presión del éxito, sino que redefinió lo que podían ser.

De Pablo Honey a A Moon Shaped Pool: Una discografía que cambió el rock

Hablar de Radiohead es adentrarse en una de las trayectorias más fascinantes del rock moderno. Formada en 1985 en Abingdon, Inglaterra, por Thom Yorke, Jonny Greenwood, Colin Greenwood, Ed O’Brien y Philip Selway, la banda comenzó como un grupo de amigos de escuela bajo el nombre On a Friday. Su debut, Pablo Honey (1993), les dio fama instantánea con Creep, pero también los encasilló como one-hit wonders. Sin embargo, The Bends (1995) marcó un giro radical, mostrando una profundidad emocional y musical que los catapultó más allá del grunge hacia un terreno propio. Con OK Computer (1997), se convirtieron en profetas de la alienación digital, mientras que Kid A (2000) rompió moldes con su experimentación electrónica.

A lo largo de las décadas, Radiohead ha desafiado expectativas, desde el lanzamiento innovador de In Rainbows (2007) en formato “paga lo que quieras” hasta la introspección melancólica de A Moon Shaped Pool (2016). Su colaboración con el productor Nigel Godrich y el artista Stanley Donwood ha sido clave en su estética única. En 2025, con los miembros explorando proyectos en solitario, este videoclip inédito de The Bends no solo celebra un hito, sino que reafirma por qué Radiohead sigue siendo un enigma magnético en la música contemporánea.

