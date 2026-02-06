Un tesoro perdido de Weezer ve la luz: así es «1192», el álbum rescatado de sus primeras sesiones

La historia de Weezer siempre ha estado rodeada de mitología: cintas perdidas, demos ocultas, sesiones descartadas que los fans han perseguido durante décadas. Pero pocas veces un hallazgo ha sido tan significativo como 1192, el álbum de rarezas y primeras grabaciones que verá la luz en el Record Store Day 2026 y que rescata el sonido más primitivo —y quizá más puro— de la banda angelina. Según ha revelado Matt Sharp, bajista fundador, el material apareció mientras revisaba una serie de cintas maestras etiquetadas como lost-album, un archivo que llevaba años sin tocar.

Grabado en noviembre de 1992, apenas unos meses después de que Rivers Cuomo, Patrick Wilson, Jason Cropper y el propio Sharp formasen la banda, 1192 captura el momento exacto en el que Weezer empezaba a definir su identidad: guitarras limpias pero tensas, melodías que ya apuntaban a himnos generacionales y una sensibilidad pop que contrastaba con la escena alternativa de la época. Entre las joyas del tracklist aparecen demos tempranas de “Say It Ain’t So”, “Undone (The Sweater Song)” o “The World Has Turned And Left Me Here”, canciones que más tarde formarían parte del mítico Blue Album de 1994 y que, según NME, fueron clave para que Geffen les ofreciera su primer contrato discográfico.

El álbum ha sido restaurado con un proceso completamente analógico, producido por Sharp y mezclado por Joe Chiccarelli, una figura habitual en trabajos de The White Stripes o The Strokes. Solo se fabricarán 3.000 copias en vinilo, un lanzamiento que apunta a convertirse en uno de los más codiciados del próximo Record Store Day. Para los fans de siempre, 1192 no es solo una rareza: es una ventana a la química original de una banda que, como recordaba Cuomo en una entrevista de 2024, vivía “constantemente debatiendo música y estilo, sin distracciones, sin televisión y sin responsabilidades” .

Tracklist de Weezer – 1192’

Cara A



‘No One Else – Take 1 (1192 Mix)’

‘Say It Ain’t So – Take 2 (1192 Mix)’

‘Undone – The Sweater Song (1192 Acoustic Mix)’

‘The World Has Turned And Left Me Here (1192 Mix)’

‘Surf Wax America (1192 Mix)’

Cara B



‘Say It Ain’t So (1192 Vocal and Guitar Mix)’

‘The World Has Turned And Left Me Here (1192 Vocal and Guitar Mix)’

‘Undone – The Sweater Song (1192 Band Mix)’

‘No One Else – Take 2 (1192 Mix)’

‘Say It Ain’t So – Take 1 (1192 Mix)’

La historia de Weezer: de la escena angelina al estatus de culto

Formados en Los Ángeles en 1992, el cuarteto liderado por Rivers Cuomo irrumpió en la escena con Weezer (Blue Album), un debut que mezclaba power pop, guitarras afiladas y letras vulnerables en un momento en el que el grunge dominaba el panorama. Producido por Ric Ocasek de The Cars, el disco incluía clásicos como “Buddy Holly”, “Say It Ain’t So” y “Undone (The Sweater Song)”, y se convirtió rápidamente en un referente generacional. Su impacto ha sido ampliamente documentado por medios como Rolling Stone y Pitchfork, que lo sitúan de forma habitual entre los mejores álbumes de los 90.

Tras su éxito inicial, Weezer sorprendió con Pinkerton (1996), un álbum más oscuro, confesional y crudo que en su momento dividió a crítica y público, pero que con el tiempo ha sido reivindicado como una obra maestra del emo y el indie rock. La marcha de Matt Sharp tras esta etapa marcó un punto de inflexión, pero Weezer continuó reinventándose con trabajos como Weezer (Green Album), Maladroit, Make Believe o Everything Will Be Alright in the End. Su discografía, extensa y diversa, ha mantenido siempre un equilibrio entre la experimentación y la fidelidad a su ADN melódico.

En los últimos años, la banda ha alternado proyectos conceptuales, discos de versiones y álbumes de pop-rock directo, demostrando una longevidad poco común en su generación. La aparición de 1192 añade ahora una pieza clave al rompecabezas: el retrato sonoro de una banda en plena gestación, antes de la fama, antes de las tensiones internas, antes de convertirse en un icono.

