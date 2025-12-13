Un villancico con mensaje: la apuesta Together for Palestine con «Lullaby» por el Número Uno navideño

La campaña por el Número Uno de Navidad en Reino Unido siempre ha sido un terreno de batalla simbólico, y este año llega con un giro inesperado: un tema colectivo que busca transformar la música en un acto de solidaridad. Se trata de Lullaby, el nuevo single impulsado por el proyecto Together For Palestine, que reúne a figuras de la talla de Brian Eno, Celeste, Dan Smith de Bastille, Leigh-Anne, Peter Gabriel y la cantante palestina Nai Barghouti, entre muchos otros. La canción, lanzada el 12 de diciembre, es una reinterpretación del tradicional canto palestino Yamma Mweel El Hawa —traducido como “Mamá, canta al viento”— y se presenta como un himno de esperanza y resiliencia.

El tema no solo destaca por su elenco estelar, sino también por su trasfondo: todos los beneficios se destinarán al fondo Together For Palestine de la organización Choose Love, que apoya a tres entidades palestinas: Taawon, Palestine Children’s Relief Fund y Palestine Medical Relief Service. La producción ha sido dirigida por Kieran Brunt de Shards, con arreglos que combinan tradición árabe y sensibilidad pop contemporánea. Además, el videoclip, realizado por Lina Makoul y rodado por Ashraf Dowani, muestra imágenes de la vida cotidiana en Palestina, buscando contrarrestar la narrativa de destrucción y subrayar la belleza y dignidad de su gente.

La iniciativa recuerda al macroconcierto benéfico celebrado en septiembre en Wembley, donde artistas como Damon Albarn, Paul Weller, Nadine Shah y Yasiin Bey se unieron para recaudar más de dos millones de libras. Según declaraciones recogidas por NME, Brian Eno subrayó que Lullaby pretende ser “un acto de amor hacia los niños palestinos” y que alcanzar el Número Uno sería convertir la música en ayuda tangible. Sin duda, este tipo de colaboraciones colectivas refuerzan la idea de que la música puede ser un catalizador cultural y político, más allá de lo estrictamente artístico.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) o nuestro canal oficial de Whatsapp.