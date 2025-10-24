Una noble británica desata el caos con Oasis: ¿vuelven a Knebworth o fue solo un lapsus?

La escena se desarrolló en la Cámara de los Lores, pero el eco llegó directo a los fans de Oasis. El pasado 22 de octubre, Lady Taylor of Stevenage, miembro del Parlamento británico, soltó una bomba inesperada: “El próximo julio, tendré el privilegio de cinco días de conciertos de Oasis en Knebworth House, que está a un kilómetro de mi casa”. La frase, pronunciada en plena sesión parlamentaria, encendió las alarmas y los titulares. ¿Acaba de confirmar el regreso de Liam y Noel Gallagher al mítico recinto de Hertfordshire?

La emoción duró poco. Horas después, la propia Lady Taylor se retractó, aclarando que hablaba “hipotéticamente” y que la banda no ha confirmado nada. Según declaraciones recogidas por The Guardian y NME, la política se basaba en rumores y especulaciones, no en información oficial. Aun así, el daño —o la ilusión— ya estaba hecho.

El contexto no ayuda a calmar las aguas: en 2026 se cumplen 30 años de los legendarios conciertos de Oasis en Knebworth, que en 1996 reunieron a más de 250.000 personas en dos noches históricas. Además, Liam Gallagher ya había dejado caer en su último show en Wembley un “see you next year” tras Champagne Supernova, lo que alimentó aún más las sospechas de una gira conmemorativa.

Mientras tanto, la banda sigue de gira por Asia con su tour Oasis Live ‘25, tras una emotiva reunión en Cardiff que marcó el primer concierto conjunto de los hermanos Gallagher en 16 años. Aunque los rumores sobre un nuevo álbum han sido desmentidos por Liam en redes sociales, el lanzamiento de la reedición de What’s The Story Morning Glory? y el próximo aniversario de Familiar To Millions mantienen viva la llama. ¿Fue Lady Taylor víctima de su entusiasmo o sabe algo que nosotros no?

Oasis: del caos fraternal al mito generacional

Hablar de Oasis es hablar de una de las bandas más influyentes del britpop y del rock alternativo de los años 90. Formados en Manchester en 1991, los hermanos Liam y Noel Gallagher lideraron una carrera meteórica que arrancó con Definitely Maybe (1994), un debut que se convirtió en el álbum más vendido en la historia del Reino Unido en ese momento. Le siguió What’s The Story Morning Glory? (1995), que consolidó su estatus con himnos como Wonderwall, Don’t Look Back In Anger y Champagne Supernova. En 1997, Be Here Now batió récords de ventas, aunque la crítica fue menos entusiasta. A lo largo de su trayectoria, publicaron siete álbumes de estudio, cerrando con Dig Out Your Soul en 2008 antes de su separación definitiva en 2009.

La relación entre los Gallagher ha sido tan explosiva como su música. Peleas públicas, declaraciones incendiarias y una ruptura que parecía definitiva marcaron la última década. Sin embargo, el regreso en 2025 con la gira Oasis Live ‘25 ha reescrito la narrativa. Los conciertos en Cardiff, Manchester, Wembley, Edimburgo y Dublín, así como su posterior gira norteamericana, han sido recibidos con entusiasmo intergeneracional, demostrando que el legado de Oasis sigue intacto. Aunque no hay confirmación oficial de nuevos lanzamientos, la reedición de sus discos clásicos y los rumores sobre Knebworth 2026 sugieren que la historia aún no ha terminado. ¿Será esta la segunda vida de una banda que nunca dejó de sonar?