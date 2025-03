Una nueva joya en la corona de Willie Nelson: «Oh What A Beautiful World»

Willie Nelson ha anunciado su 154º álbum de estudio Oh What A Beautiful World, previsto para el 25 de abril. Anoche, el legendario artista folk desveló la noticia en sus redes sociales, generando gran expectación entre sus seguidores. Este nuevo trabajo verá a Nelson interpretar canciones escritas por Rodney Crowell, una decisión que ha sorprendido y emocionado a los amantes de su música.

El primer sencillo del álbum, Oh What A Beautiful World, ya está disponible y cuenta con la colaboración del propio Crowell. La noticia de este lanzamiento llega poco antes de que Nelson y Bob Dylan se reúnan para la etapa de verano del Outlaw Music Festival Tour 2025, en celebración del décimo aniversario del festival. Con 34 fechas programadas, esta gira contará con la participación de artistas como Billy Strings, Wilco, Sheryl Crow y The Avett Brothers, entre otros.

Este álbum marca el 77º disco en solitario de Nelson, quien sigue demostrando su increíble capacidad para reinventarse y mantener su estatus en el panorama musical a sus casi 92 años. En palabras de Nelson, «interpretar las obras de otros compositores es una forma de rendir homenaje y al mismo tiempo, explorar nuevos horizontes musicales».

La inquebrantable leyenda del country: Willie Nelson

Willie Nelson es una leyenda viviente del folk y la música country, con una carrera que abarca más de seis décadas. Nacido en 1933 en Abbott, Texas, Nelson comenzó su carrera en la década de 1960 y rápidamente se destacó por su estilo único y su capacidad para contar historias a través de sus canciones.

Su discografía incluye éxitos icónicos como Red Headed Stranger, Stardust y Always on My Mind, que han dejado una huella indeleble en la música americana. A lo largo de los años, Nelson ha colaborado con numerosos artistas y ha sido un pionero en el movimiento Outlaw Country, desafiando las convenciones de la industria musical.

En 1975, lanzó el álbum Red Headed Stranger, que se convirtió en un éxito comercial y de crítica, consolidando su estatus como una de las figuras más importantes del country. A lo largo de su carrera, Nelson ha recibido múltiples premios Grammy y ha sido incluido en el Salón de la Fama del Country.

A sus casi 92ños, Willie Nelson continúa siendo una fuerza vital en la música, demostrando que la pasión por el arte no tiene edad. Su nuevo álbum, Oh What A Beautiful World, es una prueba más de su incansable creatividad y su capacidad para mantenerse relevante en un mundo en constante cambio.

