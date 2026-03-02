Underscores convierte lo cotidiano en arte pop y anuncia «U», un álbum pensado para sonar en espacios comunes

La hiperactividad creativa de Underscores vuelve a tomar forma en U, su tercer álbum de estudio, que llegará el 20 de marzo a través de Mom + Pop. Tras casi un año de anticipos y pistas sueltas, la artista —también conocida como April Harper Grey— revela por fin los detalles de un proyecto que llevaba tiempo generando expectación. El disco estará encabezado por los singles “Music”, “Do It” y “Tell Me (U Want It)”, tres piezas que ya apuntan a un sonido expansivo, divertido y profundamente ligado a los espacios cotidianos, una idea que la propia Grey subraya al afirmar en el comunicado: “Música para centros comerciales, aeropuertos, hoteles, supermercados. Escribí estas canciones para U”.

La artista explica que al menos una de las canciones nació literalmente en mitad del Mall of America, un gesto que encaja con su manera de entender el pop como un espacio donde lo mundano se vuelve emocionante. La portada y el tracklist del álbum refuerzan esa estética directa y sin artificios, con títulos como “Hollywood Forever”, “The Peace”, “Lovefield” o “Wish U Well”, que parecen jugar con la idea de lugares, estados de ánimo y despedidas. Todo ello mantiene la línea de un proyecto que busca ser accesible sin renunciar a la personalidad experimental que siempre ha caracterizado a Underscores.

El lanzamiento de U llega en un momento especialmente dulce para la artista, que ha visto cómo “Music” se colaba en la lista de The 100 Best Songs of 2025 de Pitchfork, consolidando su presencia en la escena pop alternativa. Con este nuevo trabajo, Grey parece dispuesta a seguir expandiendo su universo sonoro, uno que mezcla sensibilidad digital, melodías afiladas y una mirada muy particular hacia los espacios que habitamos y las emociones que los atraviesan.

Underscores: Experimentación y el pop del futuro

Desde sus primeros lanzamientos, Underscores se ha convertido en una de las voces más singulares del pop experimental contemporáneo. Su capacidad para mezclar electrónica, hyperpop, sensibilidad emo y estructuras imprevisibles la ha situado como una figura clave dentro de la nueva generación de productores y compositores. Tras sus primeros EPs, su debut fishmonger (2021) llamó la atención por su frescura y su manera de romper géneros sin perder coherencia. Más tarde, Wallsocket (2023) consolidó su reputación como creadora de mundos sonoros propios, llenos de personajes, narrativas y texturas digitales. Ahora, con U, su tercer álbum, Underscores parece decidida a explorar un pop más amplio y accesible, sin abandonar la experimentación que la ha convertido en una artista imprescindible para entender hacia dónde se dirige la música alternativa en la era post‑internet.

