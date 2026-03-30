Universal Music Group anuncia un plan de recompra de acciones de 574 millones para reforzar su valoración en bolsa

Universal Music Group ha anunciado un movimiento financiero de gran calado en l industria musical: la puesta en marcha de su primer programa de recompra de acciones, valorado en 500 millones de euros (unos 574 millones de dólares), que será ejecutado por un bróker independiente. La compañía, que cotiza en la bolsa de Ámsterdam, busca así responder a lo que considera una infravaloración significativa de su valor de mercado.

El director financiero de la compañía, Matt Ellis, lo explicó con claridad en un comunicado: “Desde nuestra transición a una empresa pública, hemos ofrecido un crecimiento sostenido, resultados financieros sólidos y liderazgo estratégico. Vemos una dislocación significativa en la valoración de UMG. Nuestra sólida posición financiera nos permite recomprar acciones sin comprometer nuestra capacidad de inversión ni nuestras calificaciones crediticias”. El programa se ejecutará bajo la autorización ya existente del consejo de administración, que será ratificada en la junta de accionistas del próximo 14 de mayo.

La recompra también servirá para cubrir las obligaciones del Music Group Global Equity Plan, el plan de incentivos aprobado en 2022, sin aumentar el número máximo de acciones destinadas a dicho programa. La decisión llega en un momento de fortaleza para la compañía: UMG reportó un crecimiento del 9% en ingresos y beneficios operativos en 2025, y su filial Virgin Music cerró en febrero la adquisición de Downtown Music por 775 millones de dólares, tras la revisión de los reguladores europeos.

El anuncio se produce además después de que el fondo Pershing Square Holdings vendiera 50 millones de acciones de UMG en marzo de 2025, una operación valorada en hasta 1.500 millones de dólares. Con este nuevo plan, la compañía busca estabilizar su cotización y reforzar la confianza de los inversores en un momento clave para la industria musical global.

Universal Music Group, una trayectoria que convirtió la expansión global en el motor de la mayor discográfica del mundo

A lo largo de las últimas décadas, Universal Music Group se ha consolidado como el gigante indiscutible de la industria musical, con un catálogo que abarca desde superestrellas del pop hasta referentes del hip‑hop, el rock y la música latina. Su estrategia ha combinado adquisiciones clave, alianzas tecnológicas y una apuesta constante por el streaming, lo que le ha permitido liderar el mercado en ingresos y presencia global. Con sellos como Interscope, Republic, Def Jam o Virgin Music bajo su paraguas, UMG ha impulsado carreras que definen generaciones y ha expandido su influencia hacia sectores como la gestión de derechos, la tecnología musical y los contenidos audiovisuales. El nuevo programa de recompra de acciones refuerza su posición en un momento de transformación para el negocio, subrayando su ambición de seguir marcando el ritmo de la industria.

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