Universal Music Group y los sellos de Warner han pedido a un tribunal federal de Nueva York que archive la demanda que la American Federation of Musicians (AFM) presentó contra ellos por sus acuerdos de licencia de inteligencia artificial con Suno y Udio.

Las propias palabras de la AFM, usadas en su contra

El núcleo del litigio gira en torno al artículo 21(a) del Sound Recording Labor Agreement (SRLA), el convenio colectivo entre el sindicato y las discográficas. Esa cláusula obliga a compensar a los músicos cuando una grabación se destina a un “nuevo uso” no contemplado en el acuerdo original. La AFM sostiene que licenciar esas grabaciones para entrenar modelos de IA generativa encaja exactamente en esa definición; UMG y Warner alegan que la cláusula no menciona la IA en ningún momento, y que fijar un nuevo uso requiere un acuerdo específico que, según reconoce la propia AFM, no existe. En la vista previa del pasado 21 de julio, el juez Edgardo Ramos preguntó directamente si existía tal acuerdo para la IA. El abogado del sindicato, Eyad Asad, respondió: «No. Así que no hay un acuerdo subyacente para el uso de la IA. Lo hemos reconocido», según recoge la transcripción citada por NME. Los abogados de UMG no han dejado pasar la ocasión: «Un pago medido por un acuerdo que no existe no es ningún pago», escriben en su escrito, según recoge Digital Music News.

Dos defensas distintas para dos sellos distintos

Aunque presentan el archivo de forma coordinada, UMG y Warner no se defienden exactamente igual. Warner Music Group Corp., matriz del grupo, alega además que ni siquiera es parte firmante del SRLA, que no posee directamente los derechos de autor en cuestión y que no tiene licencias propias con Suno ni con Udio, por lo que, según su argumento, la demanda ni siquiera debería dirigirse contra esa entidad. Ambos sellos piden además que, si el archivo se concede, sea con perjuicio, es decir, sin posibilidad de que la AFM vuelva a presentar una versión corregida de la demanda sobre los mismos hechos. La AFM, por su parte, ha respondido acusando a los sellos de una contradicción de fondo: en 2024, cuando las tres majors demandaron a Suno y Udio, alegaron que el entrenamiento de esos modelos con música protegida perjudicaba a los creadores humanos. Ahora que UMG y Warner han firmado sus propias licencias con esas mismas plataformas, sostienen que esos mismos creadores humanos no tienen derecho a nada de esos ingresos. Sony, que no ha llegado a ningún acuerdo con Suno ni Udio y sigue litigando por su cuenta contra ambas plataformas, no es parte de esta demanda.

¿Qué pasa ahora?

El caso llega en pleno proceso de negociación de un nuevo SRLA entre la AFM y las discográficas, con la IA como uno de los puntos centrales de la mesa. El propio juez Ramos animó a ambas partes en julio a seguir negociando por esa vía antes que por la judicial. Si el tribunal concede el archivo, los músicos tendrían que renegociar cualquier protección sobre IA desde cero en esas conversaciones; si lo deniega, el caso entra en fase de descubrimiento de pruebas, lo que podría obligar a UMG y Warner a revelar los términos confidenciales de sus acuerdos con Suno y Udio, y el detalle exacto de qué grabaciones (y de qué músicos) se han licenciado. La AFM demandó en junio alegando que los sellos habían incumplido el convenio al licenciar grabaciones de sus miembros sin pagarles ni acreditarlos, y presentó una versión enmendada de la demanda el 24 de julio, apenas unos días después de aquella vista. Ahora mismo, todas las miradas están puestas en la decisión del juez Ramos.

La AFM, cien años defendiendo el trabajo que nadie ve

Ya contamos en su momento cómo la American Federation of Musicians, fundada en 1896 y con unos 70.000 miembros en Estados Unidos y Canadá, lleva más de un siglo peleando por el mismo principio: que la tecnología nueva no sustituya ni explote el trabajo humano sin pagar un precio justo por ello. La demanda contra UMG y Warner, presentada el pasado junio, fue la versión 2026 de esa pelea histórica, y esta petición de archivo es su primer gran obstáculo judicial. Puedes leer aquí toda la historia completa, desde el acuerdo entre Spotify y Universal Music que abrió la puerta a la IA creativa con permiso de los sellos, hasta la demanda original de la AFM y el caso paralelo que Sony sigue librando contra Udio por su cuenta.

¿Crees que el tribunal debería dejar avanzar esta demanda, o que la disputa por la IA debería resolverse solo en la mesa de negociación del convenio?

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