Uranium Club anuncian nuevo álbum «Infants Under the Bulb» y comparten nueva canción

El grupo de punk Uranium Club, también conocido como the Minneapolis Uranium Club Band, regresa con un nuevo álbum tras seis años de silencio. Infants Under the Bulb saldrá a la venta el 1 de marzo a través de los sellos Static Shock y Anti Fade, y será distribuido en Estados Unidos por Iron Lung. La canción que abre el álbum, Small Grey Man, ya se puede escuchar a continuación.

Uranium Club se caracteriza por su virtuosismo y su humor absurdo, que les ha valido el reconocimiento de la crítica y el público. Su último trabajo de larga duración fue The Cosmo Cleaners, publicado en 2019 y considerado uno de los mejores discos de punk y garage rock de ese año por Pitchfork.

Los miembros de la banda han creado ellos mismos la portada del álbum, que muestra una impresionante fotografía de un grupo de voluntarios locales vestidos con ponchos formando una espiral gigante en un campo abierto. La espiral tiene 36,5 metros de ancho y fue captada por un dron, tras haber sido trazada en el suelo con un transportador de ángulos fabricado especialmente por la banda.

Infants Under the Bulb consta de 11 canciones que prometen ser una nueva muestra de la originalidad y la creatividad de Uranium Club. El álbum ya se puede reservar en los sitios web de los sellos discográficos.

01 Small Grey Man

02 Viewers Like You

03 Game Show

04 The Wall, Pts. 1 & 2

05 Tokyo Paris L.A. Milan

06 The Wall, Pt. 3

07 2 – 600 – Lullaby

08 Abandoned by the Narrator

09 The Ascent

10 Big Guitar Jackoff in the Sky

11 The Wall, Pt. 4