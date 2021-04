Utopian Ashes, la dupla entre Jehnny Beth y Bobby Gillespie

El líder de Primal Scream y la vocalista de Savages planean lanzar un nuevo material este próximo 2 de julio, llamado Utopian Ashes, a través del sello de Jack White, Third Man Records. El primer sencillo es Remember We Were Lovers, que ha llegado con un video clip que puedes ver al final de la noticia.

La banda tiene a Johnny Hostile en el bajo, y de Primal Scream a Andrew Innes -guitarra-, Martin Duffy -piano- y Darrin Mooney -batería-. En un comunicado de prensa, Beth comparte: “De la misma forma que creas un personaje para una novela, nosotros hemos creado estos personajes aquí. Pero te pones en ello porque estás tratando de comprender la situación humana. El canto tiene que ser auténtico. Es todo lo que importa”.

El video, en blanco y negro, tiene tomas en el bosque y en el mar mientras cantan los vocalistas, sencillo pero bonito.

La lista de canciones es:



Chase It Down

English Town

Remember We Were Lovers

Your Heart Will Aways Be Broken

Stones of Silence

You Don’t Know What Love Is

Self-Crowned King of Nothingness

You Can Trust Me Now

Living a Lie

Sunk in Reverie