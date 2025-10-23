Vampire Weekend convierte el Madison Square Garden en vinilo: así suena «Weekend at the Garden»

Vampire Weekend vuelve a capturar la magia de sus directos con Frog on the Bass Drum Vol. 03: Weekend at the Garden, un álbum en Ddirectograbado durante sus dos conciertos en el icónico Madison Square Garden de Nueva York en octubre de 2024. Este lanzamiento forma parte de su serie exclusiva en vinilo Frog on the Bass Drum, iniciada en 2023, y sigue a Live in Minneapolis y Una Notte a Milano. La edición limitada de 3.000 copias ya está disponible para pedido y se enviará antes de fin de año.

El doble LP divide las actuaciones en dos partes: el primer disco recoge el show del sábado por la noche, mientras que el segundo documenta el matinal del domingo. El repertorio incluye temas como Ice Cream Piano, Sympathy → New Dorp, New York, White Sky, Walcott → Flower Moon (Saturday Night Version) y Ya Hey. Como guiño especial al público neoyorquino, la banda versiona Scenes From an Italian Restaurant de Billy Joel, y en la sección “Request Zone” improvisa fragmentos de Seinfeld Theme, Monster Mash y Theme From New York, New York.

Este lanzamiento refleja el directo de la gira de presentación de Only God Was Above Us, su álbum de estudio más reciente, y refuerza el vínculo de Vampire Weekend con sus fans a través de una experiencia sonora que mezcla sofisticación pop, nostalgia neoyorquina y una ejecución impecable. Además, el grupo tiene fechas confirmadas en festivales como Dreamy Draw (Arizona), Fontainebleau (Las Vegas) y Corona Capital (Ciudad de México).

De los blogs universitarios a los grandes escenarios: la evolución de Vampire Weekend

Vampire Weekend nació en 2006 en Nueva York como un proyecto entre compañeros de la Universidad de Columbia. Formado originalmente por Ezra Koenig, Chris Baio, Chris Tomson y Rostam Batmanglij, el grupo se dio a conocer gracias a su mezcla de indie rock, pop barroco y ritmos africanos, que les valió atención en blogs musicales y medios como Pitchfork y NME. Su debut homónimo Vampire Weekend (2008) fue un éxito inmediato, con temas como Oxford Comma y Cape Cod Kwassa Kwassa que definieron una nueva estética sonora para el indie de los 2000.

Le siguieron Contra (2010) y Modern Vampires of the City (2013), este último considerado por muchos como su obra maestra, con letras más introspectivas y una producción más pulida. En 2019, tras la salida de Batmanglij, lanzaron Father of the Bride, un álbum doble que amplió su paleta estilística con colaboraciones como This Life y Harmony Hall. En 2024, regresaron con Only God Was Above Us, un disco que reafirma su madurez artística y su capacidad para reinventarse sin perder su esencia.

A lo largo de su carrera, Vampire Weekend ha mantenido una identidad sonora única, combinando referencias culturales, arreglos sofisticados y una actitud despreocupada que les ha permitido evolucionar sin perder relevancia. Su apuesta por lanzamientos en vinilo y grabaciones en vivo refuerza su compromiso con la experiencia musical tangible, en un momento donde lo digital domina. Con Weekend at the Garden, el grupo no solo celebra su trayectoria, sino que ofrece una postal sonora de su conexión con Nueva York y su público.

