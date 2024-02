Vampire Weekend presenta dos nuevas canciones

Vampire Weekend han regresado tras casi cinco años de ausencia. La verdad que les hemos echado mucho en falta, siempre traen cosas bonitas y esta vez, no es menos.

Y es que desde Father of the Bride, no teníamos noticias de ellos. El pasado viernes anunciaron nuevo disco para el 5 de abril y ya podemos avanzar mucha más información. Así que tendremos para esta fecha el quinto álbum de estudio de la banda.

¿Qué sabemos del disco nuevo de Vampire Weekend?

Only God Was Above Us es el título elegido para este nuevo álbum. Además, hoy hemos podido escuchar Capricorn y Gen-X-Cops. Lo mejor es que no se parecen nada entre ellas, lo que anuncia la diversidad a la que nos tienen acostumbrados. El primer corte, un primer avance. diremos que es un corte tranquilo y elegante, sin la efusividad y guitarras rápidas pero siempre bajo el sello de la banda.

La segunda canción vuelve con las cuerdas afiladas y el nerviosismo habitual, con la dulce voz de Ezra. La escenografía en ambos vídeos es oscura y guarda distancia con la claridad de sus anteriores creaciones, abriendo a una era más madura.

Se intuye un gran disco, que ha sido grabado entre Tokyo, Londres y Los Ángeles. Recordemos que Vampire Weekend estarán en el Primavera Sound de Barcelona como una única fecha en la península.