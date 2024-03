Vargas Blues Band publica «Best of my Blues» (2024)

«La música es un idioma universal. No importa de dónde vengas o qué idioma hables, todos podemos conectarnos a través de ella. El blues, por su parte, es una forma de terapia. Puedes sacar todas tus frustraciones y tristezas a través de la música y sentirte renovado y liberado»

BB KING

⭐⭐⭐⭐⭐ Puntuación: 5 de 5.

Muchos de los que alimentamos nuestra adolescencia en los 70, tenemos el blues y el rock circulando por nuestras venas; ambos representan un estilo de vida que agita el alma y despierta el deseo por vivir. Es más, los dos estilos son dos formas de vida que encapsulan la historia y sus luchas ya que traspasan todas las barreras y conectan emocionalmente con la gente. En definitiva, blues y rock transmiten la cruda verdad sobre la experiencia humana.

Es así como lo entiende Vargas Blues Band, banda que acaba de publicar Best of my Blues, un album recopilatorio donde Javier Vargas, el guitarrista español más aclamado dentro y fuera de nuestras fronteras, demuestra que el rock blues es mucho más que simple música negra, es sonido universal para todos.

Con 8 discos de platino, 27 álbumes publicados desde 1991, incontables giras internacionales y colaboraciones con artistas legendarios como Chris Rea, Prince, Carlos Santana, Junior Wells, Sugar Blue, Larry McCray, Jack Bruce, Double Trouble o Miguel Ríos entre muchos más, Javier Vargas y su Vargas Blues Band acometen un plástico con 16 pistas de lujo, algunas cañeras, otras a medio gas y slow. Mire por donde se mire, Best of my Blues es un discazo. En el intervienen talentos como Carmine Appice, Paul Shortino, Bobby Alexander, Tim Mitchell, Devon Alman, Gaz Pearson, Jeff Spinoza, Jon Byron Jagger, Chris Jagger y Dani Wilde.

Canciones como Don’t Step Over Me, Walking the Back Streets and Crying, Voodoo Woman, Champagne & Reefer, Tobacco Road, Playing at The Crossroads, Lady, Best of my Blues (con un solo de guitarra que hace descender a los mismísimos dioses) o Back To La Fusa (muy al estilo de Santana), son todas ellas pistas que ponen la piel de gallina y demuestran lo que dijo el gran Jimi Hendrix: «El blues es fácil de tocar, pero difícil de sentir».

Así suenan en directo…