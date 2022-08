Varias emisoras canadienses dejan de emitir música de Arcade Fire tras las acusaciones por conductas sexuales inapropiadas hacia su cantante

Tras el reportaje publicado por la revista Pitchfork en el que cuatro personas han denunciado conductas sexuales inapropiadas por parte de Win Butler, cantante de Arcade Fire, empiezan a llegar las primeras consecuencias para la banda. Por el momento, un conjunto de emisoras de radio canadienses han decidido no reproducir ninguna canción del grupo hasta que se aclare la situación y se investiguen las acusaciones. Entre ellas, están emisoras como CBC Music FM o Indie 88.

Por el momento, eso así, los canadienses han arrancado con normalidad su gira europea con un concierto en Dublín. En el mismo, están acompañados por la cantante Feist como telonera, que hasta el momento no ha hecho declaraciones acerca de la situación pero sí ha decidido donar a asociaciones en ayuda de la mujer todas las ganancias de la venta de merchandising durante estas citas. Lo que no sabemos es si tomará alguna medida más en respuesta a esta situación en los próximos días.

Recordemos que Arcade Fire tiene previsto tocar en nuestro país el próximo 21 de septiembre en el Wizink Center. ¿Habrá novedades hasta entonces?

