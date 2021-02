Varios festivales británicos confían en su vuelta programada para este verano

Festivales como Latitude, Reading & Leeds o Green Man han anunciado esta semana que planean de celebrarse el próximo verano. Lo han hecho tras conocerse las declaraciones del primer ministro británico anunciando un plan de desescalada que pondría fin a las restricciones por COVID-19 en el mes de junio, posibilitando la vuelta de conciertos y festivales en el verano, según informa la NME.

Estos tres festivales, junto a otros como Wireless o 2000 Trees, han anunciado en redes sociales las ganas de reencontrarse con su público tras haber sido cancelados el año pasado. Latitude, planeado para el mes de julio, ya tiene nombres como First Aid Kit, Lewis Capaldi, Bastille o Snow Patrol en su cartel, y las entradas están a la venta en su página web. También tiene cartel conocido el Reading & Leeds, encabezado por Stormzy, Catfish & The Bottlemen y Disclosure en Leeds o Liam Gallagher y Queens of the Stone Age en Reading. Planea celebrarse a finales de agosto de 2020 y ya tiene entradas a la venta (Reading, Leeds).



Reading and Leeds 2021 📣 Following the government's recent announcement, we can't wait to get back to the fields this summer 🎉 LET'S GO 🍻 #RandL21 https://t.co/se3B02oFyj pic.twitter.com/EzBLKr3S9T

El veterano festival folk Green Man Festival, por su parte, aún no ha desvelado su line up ni información sobre los tickets. Desde la organización han indicado que seguirán la ruta de Gales en la desescalada, por lo que las normas serán “algo diferentes a las de Inglaterra.”

Según informa la BBC, Gales solo ha planteado su desescalada hasta Semana Santa, cuando se espera que puedan abrir determinados comercios turísticos. El evento está planeado entre el 19 y el 22 de agosto.

Wonderful news at last! 🎉Our inbox has been buzzing and we’re over the moon to say that, YES, the road to GM21 is looking a whole lot more positive. We’ll be following Wales’ route out of lockdown so the guidance might look somewhat different to England, but we’re planning away! pic.twitter.com/LqOZbU3apF