El CD, dado por muerto hace más de una década, ha crecido casi un 60% en Estados Unidos durante el primer semestre de 2026, según el informe semestral de la RIAA, y por primera vez en diez años su crecimiento supera al del vinilo.

El CD adelanta al vinilo

Según los datos de la RIAA, los ingresos por CD en Estados Unidos alcanzaron los 171,1 millones de dólares en el primer semestre de 2026, un 58,6% más que los 107,9 millones del mismo periodo de 2025, con 17,5 millones de unidades vendidas (un 45,7% más). El vinilo sigue moviendo mucho más dinero en términos absolutos, con 554 millones de dólares, pero su crecimiento (17,7%) queda muy por debajo del del CD. En conjunto, los ingresos por formatos físicos en Estados Unidos subieron un 25,9%. Es la primera vez en una década que el CD crece más rápido que el vinilo, invirtiendo una dinámica que llevaba años dándose por sentada dentro de la industria. Durante buena parte de la última década, la narrativa dominante había sido siempre la misma: el vinilo como el único formato físico capaz de crecer de verdad, mientras el CD se limitaba, en el mejor de los casos, a resistir. Estos datos rompen esa narrativa, al menos por ahora.

K-pop, coleccionismo y un poco de nostalgia

Buena parte de ese crecimiento tiene nombre propio: el K-pop, con sus ediciones coleccionables y múltiples variantes de portada por álbum, ha sido un motor clave del repunte. Los datos de Luminate, que miden ventas al consumidor en lugar de ingresos mayoristas, confirman la tendencia: las ventas de CD en Estados Unidos crecieron un 16% hasta 16,3 millones de unidades en el mismo periodo, y aunque el K-pop explica buena parte de esa subida, incluso descontando el género las ventas de CD seguirían creciendo un 6,7%. Los propios informes apuntan también a un fenómeno más amplio, el llamado “retro-tech boom”: un interés renovado por lo físico y lo tangible entre una generación de consumidores más jóvenes que no necesariamente vivió la era dorada del CD, unido al gusto por coleccionar objetos ligados a artistas favoritos. El propio formato físico del CD, mucho más barato de producir que el vinilo y con tiempos de fabricación más cortos, encaja además mejor con la lógica de las múltiples ediciones coleccionables que ha popularizado la industria del K-pop, lo que ayuda a explicar por qué el crecimiento se concentra tan claramente en este formato y no, por ejemplo, en el cassette.

El panorama completo

Toda esta subida ocurre dentro de un mercado en el que el streaming sigue siendo, con diferencia, la fuente principal de ingresos: la industria discográfica estadounidense facturó 6.000 millones de dólares en el primer semestre de 2026, un 6,9% más que el año anterior, con el streaming representando el 82% de esa cifra (4.900 millones de dólares) gracias sobre todo a las suscripciones de pago, que crecieron un 7,8% hasta los 3.100 millones. Las descargas, mientras tanto, continúan su declive: cayeron un 12,7% en conjunto. Sobre el conjunto de estos datos, el consejero delegado de la RIAA, Mitch Glazier, ha señalado que «las discográficas están reforzando las conexiones entre los artistas, los fans y las plataformas que hacen llegar ese trabajo creativo», según recoge Billboard. Conviene además tener en cuenta que ambos informes miden cosas ligeramente distintas: la RIAA calcula ingresos mayoristas netos de devoluciones, mientras que Luminate mide ventas directas al consumidor, lo que explica por qué las dos fuentes arrojan porcentajes de crecimiento algo diferentes aunque apunten en la misma dirección.

¿Y en España?

Los últimos datos disponibles de Promusicae, correspondientes al año 2025 completo (el informe del primer semestre de 2026 todavía no se ha publicado), dibujan un panorama bastante distinto. El mercado físico español creció un 31,6% en 2025, hasta los 41,7 millones de euros, pero ese impulso viene casi en exclusiva del vinilo: 2,18 millones de unidades vendidas (un 30% más que en 2024) y 28,9 millones de euros de ingresos (un 44,9% más), lo que supone ya el 69% de todo el mercado físico español. El CD, en cambio, apenas se mueve: sus ingresos crecieron un 9,1% en el conjunto del año, hasta 12,6 millones de euros, pero en el primer semestre de 2025 (el periodo más comparable con el dato estadounidense) llegó a caer un 3,2%. El contraste no podría ser más claro: mientras en Estados Unidos el CD adelanta al vinilo por primera vez en una década, en España el vinilo sigue siendo, con diferencia, el único formato físico que de verdad tira del carro, y el resurgir del CD parece, de momento, un fenómeno bastante específico del mercado estadounidense, más que una tendencia global.

¿Crees que el repunte del CD en Estados Unidos podría llegar también a España, o el vinilo tiene ya demasiada ventaja como formato físico de referencia?

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