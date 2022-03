Versión: Fontaines D.C. – «One» (original de U2)

Fontaines D.C. ha compartido una nueva versión de la mítica One de U2, incluida originalmente en su disco de 1991 Achtung Baby y que se publicó, en su momento, de forma benéfica para recaudar fondos para la investigación del SIDA.

Ahora, de gran banda irlandesa de siempre a una de las grandes realidades de la música irlandesa actual, Fontaines D.C. vuelven a participar en las Apple Music Home Session, Vol.2 antes de publicar su nuevo y esperado disco este mes de abril bajo el título Skinty Fia, que ya nos han ido adelantando con singles como Jackie Down The Line y I Love You.

Fontaines D.C. – One (original de U2)

