Tras la colaboración entre Diana Ross y Tame Impala en Turn Up The Sunshine, St. Vincent con Funkytown, o Brockhampton con Hollywood Swinging de Kool & The Gang, llega una nueva entrega de la banda sonora para la nueva película de los Minions: The Rise of Gru.

Esta vez podemos escuchar a H.E.R. como protagonista con la colaboración de Jack Antonoff, productor de la banda sonora, y para lo que han elegido el tema Dance to The Music de Sly and the Family Stone para esta nueva versión.

El próximo día 1 de julio, coincidiendo con el estreno de la película, podremos disfrutar de la banda sonora al completo en las principales plataformas de streaming.

