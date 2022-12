Versión: Sofi Tukker – «Chasing Cars» (original de Snow Patrol)

Sofi Tukker, el dúo formado por Sophie Hawley-Weld y Tucker Halpern, tiene un gran talento para combinar una variedad de géneros, incluyendo dance, pop, indie rock y sonidos experimentales. Esta mezcla diversa de influencias los ha ayudado a ganar una gran base de seguidores. Además de compartir sus propias inspiraciones, la pareja también disfruta haciendo homenaje a las canciones que han moldeado sus carreras.

Recientemente, Sofi Tukker visitó los estudios de triple j para realizar una cautivadora versión del éxito de Snow Patrol Chasing Cars. En un video de YouTube de la actuación, Hawley-Weld habló sobre el significado especial que la canción tiene para el dúo: «Chasing Cars es una canción que realmente nos toca el corazón a ambos. Captura esa sensación de estar completamente en el momento con alguien, de olvidar todo lo demás cuando estáis juntos. Las letras son simplemente perfectas y esos primeros acordes son inmediatamente reconocibles. No podíamos creer que estuviéramos intentando cubrir una obra maestra como esta, pero es una canción que Tuck probablemente ha cantado más que cualquier otra en su vida».

El grupo disfrutó claramente de la interpretación de la version y de compartirla con sus fans. Ahora, han lanzado una versión de estudio de la canción, que amplía el ambiente y la energía de la actuación original mientras se mantiene fiel a la interpretación compartida en triple j. Asegúrate de ver el video de YouTube de la actuación original y escuchar la versión de estudio a continuación.

Sofi Tukker ha estado en ascenso desde su formación en 2014. Su EP debut, Soft Animals, se lanzó en 2016 e incluyó su éxito de estreno Drinkee, que fue nominado para un premio Grammy. En 2018, lanzaron su primer álbum completo, Treehouse, tras lo que el dúo también ha lanzado una serie de sencillos y EP exitosos, como Dancing on My Own y House Arrest. Con su sonido ecléctico y enérgicos conciertos, Sofi Tukker es una fuerza a tener en cuenta en la industria de la música.