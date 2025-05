Billie Eilish hipnotiza con su versión de «Creep» de Radiohead en Ámsterdam

El pasado 4 de mayo de 2025, Billie Eilish sorprendió a sus fans durante un concierto en el Ziggo Dome de Ámsterdam, parte de su gira Hit Me Hard and Soft Tour, al interpretar una versión conmovedora de Creep, el icónico sencillo de Radiohead. La actuación, capturada en videos grabados por fans y compartida ampliamente en redes sociales, ha generado una ola de entusiasmo, con muchos elogiando la interpretación minimalista y emotiva de Eilish. La cantante, acompañada solo por un guitarrista y dos coristas, transformó el himno alternativo de 1992 en una experiencia íntima que resonó profundamente con la audiencia.

Según nos relata Rolling Stone, Eilish se sentó en un taburete para la interpretación, cantando con una vulnerabilidad que realzó las letras de autodesprecio de Creep, como “But I’m a creep / I’m a weirdo / What the hell am I doin’ here? / I don’t belong here”. Optó por la versión sin censura, manteniendo la línea original “so fucking special”, y su actuación fue un guiño a la influencia de Radiohead en su música, algo que Eilish y su hermano Finneas O’Connell han reconocido públicamente. Una admiración que es mutua, ya que en varias ocasiones Thom Yorke, líder de Radiohead, ha elogiado a Eilish tanto en público como en privado.

Además, esta no es la primera vez que Eilish aborda Creep. En 2019, durante un juego de “Song Association” para Elle, cantó un fragmento de la canción, lo que desató peticiones de una versión completa. Ahora, esta interpretación en Ámsterdam cumplió ese deseo de los fans, que expresaron su emoción en redes sociales.

La conexión de Eilish con Radiohead es profunda. Finneas interpretó Fake Plastic Trees en BBC Radio 1 Live Lounge en 2024, y ambos han citado a la banda como una inspiración clave para Hit Me Hard and Soft (2024). La decisión de incluir Creep en Ámsterdam no fue anunciada previamente, aunque había rumores desde cuentas de fans horas antes del concierto anticipando esta posibilidad. La actuación llega en un momento álgido de la gira europea de Eilish, que llegará a Barcelona el próximo mes de junio.

Billie Eilish: una estrella que redefine el pop con autenticidad

Billie Eilish Pirate Baird O’Connell, nacida en 2001 en Los Ángeles, California, es una de las artistas más influyentes de la música contemporánea. Criada en un hogar artístico, Eilish saltó a la fama en 2015 con Ocean Eyes, una canción escrita por su hermano Finneas O’Connell y subida a SoundCloud. Su mezcla de pop oscuro, letras introspectivas y producción minimalista la distinguió en una industria dominada por sonidos comerciales.

Su debut, When We All Fall Asleep, Where Do We Go? (2019), con éxitos como Bad Guy y Bury a Friend, la convirtió en la primera artista nacida en el siglo XXI en encabezar el Billboard 200. El álbum le valió cinco premios Grammy, incluyendo Mejor Artista Nuevo y Álbum del Año. Happier Than Ever (2021) exploró temas de fama y salud mental con un sonido más maduro, mientras que Hit Me Hard and Soft (2024), con singles como Birds of a Feather y Lunch, consolidó su evolución hacia un pop experimental influenciado por artistas como Radiohead.

Con tres álbumes de estudio, un EP (Don’t Smile at Me, 2017) y más de 100 millones de discos vendidos, Eilish ha acumulado nueve Grammy, dos Oscar (por No Time to Die y What Was I Made For?), y múltiples reconocimientos en MTV y Billboard. Su estilo visual, dirigido por ella misma, y su rechazo a las normas de género han inspirado a una generación. También es una defensora de causas como el cambio climático y la salud mental, colaborando con organizaciones como REVERB.

La interpretación de Creep en Ámsterdam refleja su admiración por Radiohead y su capacidad para conectar con audiencias a través de la vulnerabilidad. A los 23 años, Eilish sigue desafiando expectativas, consolidándose como una voz única en el pop.

