Billie Joe Armstrong y su hijo Jakob reimaginan «Heroes» con una fidelidad que celebra a Bowie sin perder su sello familiar

La historia reciente de las versiones en el rock suma un nuevo capítulo con la colaboración entre Billie Joe Armstrong y su hijo Jakob Armstrong, quienes han unido fuerzas para publicar una reinterpretación fiel y respetuosa de Heroes, el clásico de David Bowie. La grabación, disponible ya en plataformas digitales, destaca por su atención al detalle: desde la icónica guitarra de Robert Fripp, reproducida con un tono casi calcado al de 1977, hasta la decisión de ceder el protagonismo vocal al joven Armstrong, que asume la mayor parte de las líneas principales con una mezcla de nervio y vulnerabilidad que encaja sorprendentemente bien con el espíritu del original.

La elección del tema no es casual. Heroes ha experimentado un notable resurgir en las últimas semanas gracias a su aparición en los momentos finales de la última temporada de Stranger Things, lo que disparó sus escuchas en streaming en casi un 500% tras el estreno del episodio. Este renovado interés coincide, además, con la conmemoración del décimo aniversario de Blackstar, el último álbum de Bowie, y de su fallecimiento, fechas que han reactivado homenajes, versiones en directo y celebraciones en torno a su legado.

Para Billie Joe Armstrong, versionar canciones ajenas no es terreno desconocido. En 2020 publicó No Fun Mondays, un álbum completo de reinterpretaciones que nació de una serie de vídeos caseros durante el confinamiento y que incluía temas de Prince, John Lennon, The Clash o Billy Bragg. También lidera The Coverups, un proyecto paralelo junto a Mike Dirnt y otros colaboradores habituales de Green Day, con el que han tocado desde Celebrity Skin de Hole —con Courtney Love como invitada— hasta Last Nite de The Strokes.

Por su parte, Jakob Armstrong lleva más de una década construyendo su propio camino musical. Publicó sus primeras canciones en 2015 bajo el alias Jakob Danger y más tarde consolidó su proyecto principal, Ultra Q, banda que firmó con Royal Mountain Records y lanzó el EP Get Yourself A Friend en 2021. En una entrevista con NME en 2017, Jakob citaba a The Strokes y Beach Fossils como influencias clave, una mezcla que se percibe en su forma de abordar la melodía y la guitarra.

La unión de ambos Armstrong en Heroes funciona como un puente generacional: un padre que lleva décadas moldeando el punk rock contemporáneo y un hijo que ha encontrado su voz en la escena indie actual. El resultado es una versión que no pretende reinventar el original, sino celebrarlo desde el respeto y la complicidad familiar.

De Oakland al mundo: la trayectoria de Billie Joe Armstrong y el legado de Green Day

Billie Joe Armstrong es una de las figuras más influyentes del punk rock moderno. Desde la formación de Green Day a finales de los 80 junto a Mike Dirnt y más tarde Tré Cool, Armstrong ha sido el motor creativo detrás de una banda que redefinió el género con Dookie en 1994, un álbum que llevó el punk a las masas y consolidó a sus autores como referentes globales. A partir de ahí, la banda encadenó discos esenciales como Insomniac, Nimrod o Warning, cada uno ampliando su paleta sonora sin perder la urgencia que los caracterizaba. El punto de inflexión llegó en 2004 con American Idiot, una ópera punk que no solo revitalizó su carrera, sino que se convirtió en un fenómeno cultural y político. Su secuela espiritual, 21st Century Breakdown, mantuvo el pulso épico y consolidó a Armstrong como un compositor capaz de equilibrar crítica social, melodías memorables y una energía escénica inagotable.

Más allá de Green Day, Armstrong ha cultivado una carrera paralela diversa: proyectos como Foxboro Hot Tubs, colaboraciones con artistas de distintos géneros y un creciente interés por reinterpretar clásicos del rock y el pop. Su álbum No Fun Mondays demostró su habilidad para apropiarse de canciones ajenas sin perder su identidad, mientras que The Coverups le ha permitido explorar su faceta más lúdica y espontánea. Esta versatilidad ha reforzado su estatus como figura transversal dentro del rock, capaz de conectar con varias generaciones de oyentes. Su influencia se extiende también a la escena contemporánea, donde su hijo Jakob Armstrong representa una nueva rama del legado familiar, aportando frescura desde el indie rock y demostrando que la creatividad puede heredarse, pero nunca copiarse. La colaboración entre ambos en Heroes no solo celebra a Bowie, sino también la continuidad de una tradición musical que sigue evolucionando sin perder su esencia.

