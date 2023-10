Cat Power rinde homenaje a Bob Dylan con un álbum de versiones

¿Eres fan de Bob Dylan y de Cat Power? Entonces te encantará saber que la cantante estadounidense ha publicado dos versiones de clásicos de Dylan, Mr Tambourine Man y Like A Rolling Stone, que formarán parte de su próximo álbum en vivo dedicado al legendario músico. El álbum es una recreación del famoso concierto que Dylan dio en el Royal Albert Hall en 1966, considerado como uno de los momentos más importantes de la historia del rock.

Cat Power ha declarado que las canciones de Dylan han sido una fuente de inspiración y respeto para ella desde que las oyó por primera vez cuando tenía 5 años. Dice que no ha querido hacer una versión personal, sino rendir homenaje al genio de Dylan y al espíritu de aquella época. El álbum se llamará Cat Power Sings Bob Dylan Live at the Royal Albert Hall y saldrá a la venta el 10 de noviembre bajo el sello Domino. Además, podremos ver a Cat Power interpretar Mr Tambourine Man en el programa Later… with Jools Holland este sábado (28 de octubre).

Pero este no es el único álbum de versiones que Cat Power ha lanzado recientemente. Hace unas semanas, nos sorprendió con un disco titulado Covers, en el que versiona a artistas tan diversos como Lana Del Rey, Frank Ocean o Billie Holiday. Si te gustan las versiones, no te pierdas estos dos discos que seguro te harán disfrutar de la música de una forma diferente.