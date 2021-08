Chvrches versionan el “The Killing Moon” de Echo And The Bunnymen

Versión: The Killing Moon

Interpretada por: Chvrches

Artista Original: Echo And The Bunnymen

¿Cómo surge la versión? El trío escocés ha participado de este modo en la playlist y emisora de Amazon Music DV8, eligiendo para ello un tema que les encanta y les ha influenciado. “Llevamos esperando desde siempre para hacer esto, así que nos ha sentado femomenal que The Killing Moon sea nuestra primera versión propiamente dicha del año”, afirman desde Chvrches.

¿Y el tema original? Fue publicado inicialmente en 1984 como parte del álbum Ocean Rain de Echo And The Bunnymen,

¿Puedo escuchar la versión? Sí, a continuación.

¿Y la versión original? Para que puedas disfrutarla también, te dejamos con ella.

¿Próximos planes para Chvrches? Recordemos que su próximo álbum, Screen Violence, se publicará el 27 de agosto. Además, la semana pasada, Chvrches se asoció con el legendario director de películas de terror John Carpenter para una serie de remixes.

Sobre Chvrches

El cuarteto de electro-pop Chvrches, que escribe su nombre con “v” para poder diferenciarse en las búsquedas de internet, fue formado en 2011 en Glasgow por la cantante Lauren Mayberry y los tecladistas Iain Cook y Martin Doherty. Mayberry, que previamente había sido miembro de Blue Sky Archives, comenzó a colaborar con Cook y Doherty cuando estos le pidieron que cantara en unos demos en los que estaban trabajando. Entusiasmados con el resultado, decidieron formar un trío inspirado por artistas como Prince, Depeche Mode y Kate Bush. Grabado en el estudio casero de Cook y lanzado en septiembre 2013, el álbum debut The Bones of What You Believe gozó de una excelente recepción por parte de crítica y público. Every Open Eyes le siguió dos años más tarde y Love Is Dead en 2018.

Fuente: Heather Phares para Apple Music