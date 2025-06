Cleopatra Records Lanza un contundente tributo punk a The Rolling Stones

«El punk no es solo la música, es una actitud» (JOE STRUMMER, THE CLASH)

¿Qué sería de muchos de nosotros si The Rolling Stones dejaran de sonar algún día? Esos incansables cantos rodados nunca paran de rodar dejando en su riura 66 una marca imborrable entre las distintas generaciones altamente diferenciales. Punk Me Up es una compilación especial, con algunos de los mejores éxitos de la legendaria banda británica. Son quince temas hábilmente escogidos y ejecutados por algunas de las bandas punk mas renombradas del sector. El álbum fue lanzado en 2024 a través del sello Cleopatra Records, autor al mismo tiempo de Punk Floyd (tributo a Pink Floyd). Se trata de un sello discográfico independiente con sede en Los Ángeles y Austin, fundado en 1992 por el empresario y fanático de la música Brian Perera. Punk Me Up – Tribute to The Rolling Stones se compone de 15 temas:

Start Me Up – Jah Wobble, Jon Klein

Mother’s Little Helper – Peter and The Test Tube Babies

Honky Tonk Women – Fear

Rocks Off – Reagan Youth

Paint It Black – UK Subs, Dead Boys

Jumpin’ Jack Flash – The Queers

Midnight Rambler – JFA

Satisfaction – The Vibrators

Sympathy for The Devil – Anti-Nowhere League

She Said Yeah – Flamin’ Groovies

Wild Horses – Skids

Miss You – Angry Samoans

Angie – The Members

Gimme Shelter – Chrome

Street Fighting Man – Pink Fairies

En todas las pistas se muestra la potencia cruda y la energía desenfrenada del punk rock, insuflando nueva vida a los clásicos stonianos compuestos por Mick Jagger y Keith Richards. Si duda, es un disco ideal tanto para la cofradía stoniana y devotos de los punk que buscan conexiones diferentes.

El álbum es una atrevida y vibrante reinterpretación del legado musical de la mítica formación, enmarcada en una estética rebelde que aporta energía renovada y un espíritu contestatario a los clásicos atemporales. Desde el primer tema, la producción captura la esencia cruda y enérgica del punk, con guitarras distorsionadas, ritmos acelerados y vocales que transmiten una actitud desafiante. Cada pista funciona como un homenaje audaz, respetando la estructura original, pero infundiendo una actitud punk que la hace sentir fresca y relevante para una nueva generación.

«El punk no es solo para los jóvenes, es para los que están insatisfechos con la situación actual» (Joe Strummer, The Clash)

En el álbum destacan versiones de temas emblemáticos como Paint It Black y Honky Tonk Woman que se transforman en himnos punk llenos de intensidad O Simpathy for the Devil, Jumpi’n Jack Flash o Midnight Rambler que adquieren matices más oscuros y agresivos. La variedad de artistas involucrados aporta diversidad, desde bandas de punk clásico hasta artistas emergentes que enriquecen cada track con su estilo particular. La producción de Cleopatra Records logra mantener el equilibrio entre respeto por la esencia de los Stones y la creatividad necesaria para una reinterpretación punk convincente. La portada, con un diseño atrevido y vibrante, refleja la energía del contenido musical y la actitud desafiante del disco.

En definitiva, Punk Me Up – Tribute to The Rolling Stones es un homenaje audaz y bien logrado que demuestra cómo la música clásica puede reinventarse a través del punk, manteniendo viva la pasión y la rebeldía que siempre han caracterizado a ambas corrientes musicales. Es un imprescindible para fans de los Stones, del punk y de la música en general que buscan una experiencia sonora intensa y llena de actitud.