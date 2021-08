Courtney Barnett versiona el “I’ll Be Your Mirror” de The Velvet Underground & Nico

Versión: I’ll Be Your Mirror

Interpretada por: Courtney Barnett

Artista Original: The Velvet Underground & Nico

¿Cómo surge la versión? La canción formará parte de I’ll Be Your Mirror: A Tribute to the Velvet Underground & Nico, un recopilatorio que también contará con contribuciones de Michael Stipe, Sharon Van Etten con Angel Olsen, Andrew Bird, Lucius, St. Vincent y Thomas Bartlett, Thurston Moore, Bobby Gillespie, King Princess, Courtney Barnett, Fontaines DC e Iggy Pop y Matt Sweeney. Para este lanzamiento, todos los artistas participantes versionarán una canción del álbum original de 1967.

¿Cuándo se publicará? El disco se publicará el 24 de septiembre a través de Verve Records, y ya está disponible para reservar aquí.

¿Y el tema original? Fue publicado originalmente en 1967 como parte del mítico disco que se está homenajeando.

¿Qué ha dicho Barnett sobre su inspiración? “Amo a The Velvet Underground & Nico. Cuando escucho I’ll Be Your Mirror y leo la letra, me doy cuenta de que es una canción perfecta. Puedo identificarme con cada centímetro de ella. Sentí que podía entrar en el mundo de esta canción”, asegura.

¿Puedo escuchar la versión? Sí, ya podemos disfrutarla a continuación.

Sobre Courtney Barnett

La carrera iniciada por Courtney Barnett en 2012 es la historia de un ascenso fulgurante en el mundo del indie folk. El éxito de su lanzamiento, Tell Me How You Really Feel (2018), ha llegado a distinguirla como una artista de auténtico estilo. Cantando a la cotidianidad y a la vida en los suburbios, con trabajos como The Double EP: A Sea Of Split Peas, esta australiana se ha dado a conocer como una cantautora mordaz que escribe letras llenas de perspicacia. Piezas como su sencillo “Avant Gardener” demuestran por qué su música es una invitada habitual en las listas del mejor rock alternativo.