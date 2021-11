Damon Albarn versiona a The Human League en la BBC

Artista

Damon Albarn

¿Por qué es noticia?

Justo antes de publicar su nuevo disco en solitario The Nearer The Fountain, More Pure The Stream Flows, el líder de Blur ha pasado por la BBC, donde ha hecho una versión del clásico de The Human League Don’t You Want Me.

Sobre la versión

‎»Me encantan The Human League. Aunque os confieso algo, cuando debería hacer un gran agudo, no lo consigo porque no tengo el rango suficiente», afirma.

La canción original fue publicada por The Human League el 27 de noviembre de 1981 como parte de su tercer disco Dare.

Damon Albarn – Don’t You Want Me (versión de The Human League)

Tracklist del disco

Yeah

Sobre Damon Albarn

Nos conquistó con Blur cuando éramos adolescentes y cuando ya lo habíamos dejado con nuestra primera novia se embarcó en Gorillaz, el proyecto audiovisual que Damon Albarn creó junto al artista visual Jamie Hewlett. Es uno de los nombres más relevantes e inquietos de la cultura británica del siglo XX y forma súper bandas (o incluso compone óperas) como quién va a comprar el pan. De ahí que su producción sea tan variopinta e interesante.

