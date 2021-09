Death From Above 1979 versiona el mítico “Don’t Stop Believin” de Journey para Amazon

Versión: Don’t Stop Believin

Interpretada por: Death From Above 1979

Artista Original: Journey

¿Cómo surge la versión? “Hicimos una especie de versión bruja de la canción que haría que Steve Perry se uniera mágicamente a Journey de nuevo”, ha explicado el cantante y baterista de Death From Above 1979, Sebastien Grainger.

¿Y el tema original? Don’t Stop Believin fue originalmente lanzada como el segundo sencillo del séptimo álbum de Journey, Escape (1981).

¿Puedo escuchar la versión? Sí, a través de la serie de versiones de Amazon Original para su plataforma y que ya puedes escuchar aquí.

Sobre Death From Above 1979

Un dueto de rock que no se doblega ante nadie y cuyas creaciones te acelerarán el corazón. Death from Above 1979 es una banda canadiense que desde el 2001 ha desarrollado una poderosa personalidad noise-rock complementada con rasgos del dance y el punk. Irreverentes hasta el tuétano, Sebastien Grainger y Jesse F. Keeler encuentran en cada sencillo una nueva forma de reinventarse y proponer sonidos energéticos de inconfundible origen en el nuevo milenio.

Fuente: Apple Music