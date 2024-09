Duff McKagan rinde homenaje a David Bowie con una increíble versión de “Héroes”

Duff McKagan, bajista de Guns N’ Roses, ha lanzado una versión de Heroes de David Bowie antes de su próxima gira Lighthouse. La gira comenzará el 30 de septiembre en Dublín y recorrerá Europa, el Reino Unido y Estados Unidos.

McKagan explicó en Instagram que eligió Heroes por su temática de amantes desdichados en la era de la Guerra Fría en Berlín. Además de Heroes, McKagan ha compartido una nueva canción titulada True To The Death Rock N Roll Ballad, que complementa la época en la que se escribió Heroes.

El álbum Lighthouse es el tercer trabajo en solitario de McKagan, después de Believe In Me(1993) y Tenderness (2019). Este disco cuenta con colaboraciones de artistas como Iggy Pop, Jerry Cantrell de Alice In Chains, y su compañero de banda en Guns N’ Roses, Slash.

La gira de McKagan incluye paradas en ciudades como Londres, Varsovia, Berlín, Milán y París en octubre, y en noviembre se trasladará a Estados Unidos con conciertos en Boston, Nueva York, Chicago, Denver, Los Ángeles, Portland y Seattle. Por ahora no hay fechas confirmadas en España en absoluto pero esperamos que nos visite en el futuro próximo.