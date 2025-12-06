El shoegaze también celebra la Navidad: The Darkness reinventan «Mistletoe and Wine»

La Navidad siempre trae consigo versiones inesperadas de clásicos, pero pocas tan sorprendentes como la que acaban de firmar The Darkness. La banda británica liderada por Justin Hawkins ha decidido darle un giro shoegaze y con tintes de drone al mítico Mistletoe and Wine, popularizado por Cliff Richard en 1988. El resultado es una mezcla curiosa: la teatralidad vocal de Hawkins se combina con coros envolventes y una producción atmosférica que transforma el tema en algo más oscuro y etéreo, sin perder el espíritu festivo.

El lanzamiento llega en un momento clave para el grupo. Tras celebrar en 2023 el 20º aniversario de su propio himno navideño Don’t Let The Bells End, The Darkness se preparan para su mayor gira en dos décadas, con paradas en Glasgow, Leeds, Manchester, Cardiff, Brighton y un cierre triunfal en el O2 Arena de Londres en diciembre de 2026. Además, este año han publicado Dreams On Toast, su primer álbum desde Motorheart (2021), con canciones como The Longest Kiss o Rock And Roll Party Cowboy.

La reinterpretación de Mistletoe and Wine no es solo un guiño a la tradición, sino también una muestra de la capacidad del grupo para reinventarse. En un panorama donde las versiones navideñas suelen ser previsibles, The Darkness apuestan por la experimentación, añadiendo capas de shoegaze y drone que recuerdan a la densidad de bandas como My Bloody Valentine o Slowdive, pero con su característico sentido del humor y exceso glam.

De Lowestoft al O2 Arena: la carrera de The Darkness

The Darkness nacieron en Lowestoft, Inglaterra, a principios de los 2000, y rápidamente se convirtieron en una anomalía dentro del panorama musical británico. Mientras el indie rock dominaba las listas, ellos apostaron por rescatar el espíritu del glam y el hard rock setentero con un toque de humor y teatralidad. Su debut Permission to Land (2003) fue un éxito rotundo, impulsado por el single I Believe in a Thing Called Love, que alcanzó el número dos en las listas británicas y les dio fama internacional. El disco vendió más de un millón de copias en el Reino Unido y ganó tres premios Brit, consolidando a la banda como una fuerza inesperada en la escena.

Tras ese arranque fulgurante, llegó One Way Ticket to Hell… and Back (2005), un álbum ambicioso pero menos exitoso comercialmente, que marcó el inicio de tensiones internas y la salida temporal de Justin Hawkins. La banda se disolvió en 2006, pero regresó en 2011 con Hot Cakes, demostrando que su energía seguía intacta. Desde entonces han mantenido una producción constante con discos como Last of Our Kind (2015), Pinewood Smile (2017) y Motorheart (2021), siempre fieles a su estilo exuberante y lleno de riffs.

Su último trabajo, Dreams On Toast (2025), confirma que The Darkness no han perdido la chispa. Con canciones como Walking Through Fire o Weekend in Rome (esta última con la participación del actor Stephen Dorff), el grupo sigue explorando nuevas texturas sin abandonar su ADN glam-rock. A lo largo de su carrera, han sabido combinar el espectáculo con la sátira, convirtiéndose en una banda que, más allá de las modas, mantiene viva la tradición del rock como entretenimiento total. Su próxima gira de arenas en 2026 será la prueba definitiva de que, más de veinte años después, siguen siendo capaces de llenar grandes recintos y sorprender con cada paso.

