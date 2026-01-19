Hayley Williams rescata la memoria familiar con una versión luminosa de «Friends Or Lovers»

La historia detrás del nuevo lanzamiento de Hayley Williams tiene todos los ingredientes de un relato que mezcla memoria, música y justicia poética. La vocalista de Paramore acaba de publicar su emotiva versión de Friends Or Lovers, una canción que su abuelo —el músico Rusty Williams— grabó en los años 70 y que permaneció oculta durante medio siglo. La pieza, ahora disponible en plataformas digitales, formó parte inicialmente de un siete pulgadas incluido en la edición deluxe del álbum Grand Man, el debut tardío de Rusty que vio la luz el año pasado gracias al impulso de su nieta.

La versión de Hayley Williams no es un simple homenaje: es un ejercicio de reivindicación artística y afectiva. En la grabación, ella asume las voces principales y los sintetizadores, mientras que su compañero en Paramore, Zac Farro, se encarga de la batería. La colaboración se completa con la presencia de Brittany Howard, que aporta coros, guitarra acústica de 12 cuerdas y flauta, sumando una textura cálida y orgánica que realza el espíritu setentero del tema. Según NME, el álbum original de Rusty fue grabado en Mississippi junto al productor Frank Morris, pero quedó archivado durante décadas hasta que Morris lo redescubrió y lo compartió con la familia Williams, iniciando así un proceso de recuperación que culminó en su publicación oficial.

El lanzamiento coincide con un momento especialmente activo para Hayley Williams, que este año emprenderá una extensa gira por Norteamérica y Europa para presentar su álbum Ego Death At A Bachelorette Party, nominado a cuatro premios Grammy y aclamado por la crítica (de hecho, puedes encontrarlo en nuestra lista de Mejores Discos del 2025). La artista ha añadido nuevas fechas debido a la alta demanda, confirmando que su carrera en solitario vive un momento de madurez creativa y conexión con el público.

Del emo al pop experimental: la discografía que define a Hayley Williams

La trayectoria de Hayley Williams comenzó oficialmente en 2005 con el debut de Paramore, All We Know Is Falling, un álbum que introdujo al mundo a una banda joven, intensa y con un potencial enorme. El éxito global llegó con Riot! (2007), impulsado por himnos como Misery Business y That’s What You Get, que consolidaron a Williams como una frontwoman carismática y técnicamente impecable. A lo largo de los años, la banda evolucionó hacia un sonido más expansivo y sofisticado, especialmente visible en Paramore (2013) y After Laughter (2017), donde el grupo abrazó influencias del pop, el new wave y la música electrónica sin perder su esencia emocional.

En paralelo, Hayley Williams inició una carrera en solitario que reveló nuevas capas de su identidad artística. Su debut Petals For Armor (2020) exploró terrenos más íntimos y experimentales, combinando pop alternativo, electrónica suave y letras profundamente personales. En este álbum ya aparecía un guiño a la historia familiar: un sample de Friends Or Lovers en el tema Crystal Clear, anticipando la conexión que ahora se ha hecho explícita. Su segundo trabajo, Ego Death At A Bachelorette Party (2025), confirmó su capacidad para reinventarse sin perder autenticidad, recibiendo elogios unánimes y situándose entre los mejores discos del año. Con cada proyecto, Williams demuestra que su carrera no es una línea recta, sino un mapa en constante expansión donde conviven la nostalgia, la experimentación y una sensibilidad artística que sigue creciendo.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) o nuestro canal oficial de Whatsapp.