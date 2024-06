IDLES reinventa «Mood Swings» de Little Simz con un toque electrónico

La banda de rock de Bristol IDLES ha sorprendido a sus seguidores con una versión electrónica y lo-fi de la canción Mood Swings de Little Simz, como parte de su primera sesión de Spotify Singles. La reinterpretación de IDLES no solo rinde homenaje a la obra original, sino que también incorpora elementos de Fuck The Pain Away de Peaches y Elektrobank de The Chemical Brothers, creando una fusión única que refleja las influencias de su último álbum TANGK.

El EP Drop 7 de Little Simz, lanzado en febrero de este año, fue producido por Jakwob y se caracteriza por sus ritmos inspirados en la música de club y los potentes 808s. Aunque la versión de IDLES omite la presencia del Binz de Solange presente en el original, su enfoque electrónico ofrece una nueva dimensión a la canción.

Además de Mood Swings, IDLES compartió una nueva grabación de Roy, otro tema de TANGK, álbum que ha sido aclamado por su acercamiento a la música de baile y sus sinceras letras. Joe Talbot, el líder de la banda, ha expresado su deseo de alejarse del material que exorciza sus traumas pasados y frustraciones, optando por un tiempo de apreciación y contención.