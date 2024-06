IDLES: De la cuna a Glastonbury con un toque de rock infantil

La banda IDLES ha sorprendido al mundo con su más reciente novedad: una versión rockera del éxito infantil Stick Song! de la serie de CBeebies, Hey Duggee. Este giro musical llega justo antes de su esperada actuación en el legendario festival de Glastonbury, marcando un precedente en la versatilidad del grupo.

La nueva versión de Stick Song! es parte del episodio The Carrot Badge, un tributo a los festivales de música y al solsticio de verano. La popularidad de la serie Hey Duggee y su clásico infantil, que acumula millones de visualizaciones en YouTube, promete una acogida entusiasta de esta versión guitarrera tanto por niños como por padres.

El vocalista de IDLES, Joe Talbot, no es ajeno a la audiencia infantil, habiendo participado anteriormente en CBeebies Bedtime Stories, donde leyó Under the Love Umbrella. Talbot expresó su amor por la lectura a su hijo y la importancia de este giro en su carrera.