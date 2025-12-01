Inhaler transforma «Nightcall» en un viaje atmosférico que conecta pasado y presente

La banda irlandesa Inhaler acaba de lanzar oficialmente su versión de Nightcall, el icónico tema de Kavinsky que se convirtió en himno generacional gracias a su aparición en la película Drive (2011). Tras haber presentado una primera interpretación en el programa australiano Like A Version de Triple J el pasado junio, el grupo liderado por Elijah Hewson decidió darle un giro definitivo: menos electrónica y más espacio para la emoción, con un aire indie-rock que acentúa la vulnerabilidad del tema.

El resultado es una pieza que, según el propio Hewson, se siente distinta a “cubrir una canción pop normal”, porque el peso cultural de Drive les obligaba a buscar un enfoque más profundo. El bajista Robert Keating añadió que al “sacar elementos y dar más aire” la canción reveló un costado más emocional y con mayor carga dramática. Esta versión se publicará como cara B del vinilo limitado de Hole In The Ground, disponible desde el 12 de diciembre a través de Polydor Records.

El contexto no es menor: Nightcall, coescrita y coproducida por Guy-Manuel de Homem-Christo de Daft Punk, ha sido versionada y sampleada por artistas como London Grammar, Childish Gambino o Lupe Fiasco, y recientemente volvió a la primera línea cuando Kavinsky la interpretó junto a Phoenix y Angèle en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de París 2024, batiendo récords de Shazam en un solo día. La decisión de Inhaler de revisitarla no solo conecta con esa tradición, sino que reafirma su capacidad de apropiarse de clásicos y darles una nueva vida.

El lanzamiento llega justo después de que la banda cerrara su gira Open Wide, en apoyo a su tercer álbum homónimo publicado en febrero de 2025. El disco incluye temas como Your House, Billy (Yeah Yeah Yeah) y Open Wide, y fue recibido con críticas positivas: NME destacó su “confianza poderosa imposible de resistir” y lo describió como un trabajo que brilla tanto en auriculares como en grandes escenarios.

Inhaler: una carrera marcada por la evolución constante

Desde su formación en Dublín en 2012, Inhaler ha pasado de ser una promesa adolescente a consolidarse como una de las bandas más sólidas del indie-rock europeo. El grupo está compuesto por Elijah Hewson (voz y guitarra), Robert Keating (bajo), Josh Jenkinson (guitarra) y Ryan McMahon (batería). Su debut discográfico llegó en 2021 con It Won’t Always Be Like This, un álbum que alcanzó el número uno en las listas británicas y que les situó en el mapa internacional gracias a himnos como My Honest Face y Cheer Up Baby. La crítica destacó su capacidad para combinar melodías accesibles con una energía juvenil que recordaba a los primeros trabajos de bandas como The Killers o Kings of Leon.

En 2023 publicaron Cuts & Bruises, un segundo álbum que confirmó su madurez artística. Con canciones como Love Will Get You There y These Are The Days, el disco mostró un sonido más pulido y ambicioso, con letras que exploraban la transición hacia la adultez y las tensiones de la vida en gira. La recepción fue igualmente positiva: medios como Rolling Stone subrayaron su habilidad para mantener frescura sin perder contundencia, mientras que The Line of Best Fit los describió como “una banda que entiende perfectamente cómo construir himnos para estadios sin sacrificar autenticidad”.

El tercer capítulo de su carrera llegó en 2025 con Open Wide, un álbum que reafirma su identidad y los coloca en la liga de los grandes festivales. Con un directo cada vez más sólido y una base de fans en expansión, Inhaler ha demostrado que no son simplemente “la banda del hijo de Bono”, sino un proyecto con voz propia y una narrativa musical que evoluciona con cada lanzamiento. Su reinterpretación de Nightcall es la prueba más reciente de esa ambición: un gesto de respeto hacia la historia de la música electrónica y, al mismo tiempo, una declaración de intenciones sobre su futuro.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) o nuestro canal oficial de Whatsapp.