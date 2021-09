James Blake versiona a Bill Withers y su “Hope She’ll Be Happier”

James Blake ha publicado una versión del tema Hope She’ll Be Happier del fallecido Bill Withers para la iniciativa de singles lanzada por Spotify.

¿Por qué ha elegido Blake esta canción?

El británico ya lleva años interpretando esta canción en sus conciertos, combinándola frecuentemente con su propio tema Radio Silence, que a su vez está basada en un sample de la canción de Withers. Un círculo virtuoso que une a ambos temas y que ahora se cierra con esta grabación.

Asimismo, en la misma sesión, Blake también grabó una nueva interpretación de su reciente single Say What You Will.

Sobre el tema original

Hope She’ll Be Happier forma parte de Just As I Am, el álbum debut de Withers que fue publicado en mayo de 1971.

Blake ha afirmado en diversas ocasiones ser un gran admirador de la obra del cantante, que falleción en marzo de 2020 a los 81 años.

Sobre James Blake

Después de cosechar cierto éxito como productor de música electrónica allá por los años 2000, James Blake, británico nacido en Londres, lanzó una serie de LP en los que mezclaba la música electrónica con melodías sincopadas de gran calidad y elegancia. Su música pausada, plagada de ritmos suaves, se caracteriza por una voz resaltada mediante diferentes efectos electrónicos. Su primer álbum de estudio, lanzado en el 2011, fue nominado a diversos premios como el Mercury Prize, el cual ganó con su siguiente álbum.

