Japanese Breakfast versiona “Romulus” de Sufjan Stevens

Versión: Romulus

Interpretada por: Japanese Breakfast

Artista Original: Sufjan Stevens

¿Cómo surge la versión? Dentro de las acciones promocionales de su más reciente disco Jubilee, Japanese Breakfast ha participado en las SiriusXMU Sessions, para las que ha grabado esta versión.

¿Y el tema original? La canción original forma parte del álbum Greetings From Michigan the Great Lake State, publicado por Stevens en 2003.

¿Puedo escuchar la versión? Sí, gracias a la emisora SiriusXM a continuación.

¿Y la versión original? Para que puedas disfrutarla también, te dejamos con ella.

Sobre Japanese Breakfast

Tras el enigmático alias de Japanese Breakfast se esconde la figura de Michelle Zauner, una artista con una innovadora visión del pop en la que conviven desde el shoegaze o el techno hasta los guiños sonoros a sus orígenes coreanos. Plagadas de evocadoras metáforas y sugerentes texturas, sus canciones abordan temas tan dispares como la pérdida de los seres queridos o la esclavitud del deseo y la monogamia, envolviéndolos en las infinitas capas de susurros electrónicos y guitarras noventeras que protagonizan los cortes de esta playlist.

Fuente: Apple Music