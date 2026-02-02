La banda irlandesa Sprints reinterpreta «Deceptacon» y reivindica el legado de Kathleen Hanna

La banda irlandesa Sprints ha publicado una reinterpretación contundente del clásico Deceptacon de Le Tigre, un homenaje directo a la influencia de Kathleen Hanna y al espíritu riot grrrl que atraviesa buena parte de su propio sonido. La grabación, compartida esta semana, llega en un momento de plena actividad para el grupo y subraya la conexión generacional entre su propuesta y la tradición punk feminista que marcó a principios de los 2000.

Según recoge NME, la banda explica que prácticamente cualquier mujer que haya cogido una guitarra en las últimas décadas ha sentido el impacto de Hanna, y su versión busca capturar esa energía sin caer en la nostalgia. El resultado es un acercamiento más áspero y guitarrero, alineado con la intensidad que Sprints han mostrado en sus últimos directos y en su debut Letter to Self, publicado a comienzos de 2024.

La elección de Deceptacon no es casual. El tema original, uno de los más emblemáticos de Le Tigre, combinaba electrónica DIY, actitud punk y un mensaje político directo. En manos de Sprints, la canción se desplaza hacia un terreno más rock, manteniendo el pulso rítmico pero reforzando la distorsión y la urgencia vocal. Medios como Stereogum y Consequence han destacado en los últimos meses cómo la banda irlandesa está consolidando un sonido propio dentro de la escena post‑punk contemporánea, y este lanzamiento encaja plenamente en esa evolución.

Sprints y el legado de Le Tigre: una conversación entre generaciones

La publicación del cover también funciona como recordatorio del papel que Le Tigre desempeñaron en la apertura de espacios para nuevas voces dentro del punk y la música alternativa. Su mezcla de activismo, ironía y producción lo‑fi sigue siendo un punto de referencia para bandas que, como Sprints, buscan combinar energía visceral con un discurso claro y sin concesiones.

En un panorama donde el revival post‑punk ha generado propuestas muy diversas, Sprints destacan por su enfoque directo y emocional, más cercano a la tradición punk que a la estética fría que domina parte del género. Su versión de Deceptacon reafirma esa identidad y, al mismo tiempo, establece un puente explícito con una genealogía musical que sigue siendo relevante.

Sprints: Del underground dublinés al reconocimiento internacional

Desde su aparición en la escena dublinesa a finales de la década pasada, Sprints han destacado por un enfoque visceral que combina punk, garage y una sensibilidad lírica marcada por la introspección y la crítica social. Sus primeros EPs, publicados entre 2020 y 2022, ya mostraban una banda con una identidad clara, capaz de alternar momentos de furia guitarrera con pasajes más melódicos sin perder coherencia.

El salto definitivo llegó con Letter to Self (2024), un debut que recibió elogios en medios como NME, The Line of Best Fit y Rolling Stone, donde se subrayaba la honestidad emocional del grupo y la fuerza interpretativa de su vocalista, Karla Chubb. El álbum consolidó su presencia internacional y los situó como una de las propuestas más sólidas dentro del post‑punk contemporáneo, alejándose de la saturación del género gracias a un enfoque más orgánico y menos calculado.

A lo largo de su trayectoria, Sprints han mostrado una evolución constante sin perder la urgencia que los caracteriza. Su reinterpretación de Deceptacon encaja en esa línea: un gesto de respeto hacia una influencia clave, pero también una demostración de cómo la banda reinterpreta sus referencias desde un lenguaje propio. En un momento en el que la escena irlandesa vive un periodo especialmente fértil —con nombres como Fontaines D.C., Gilla Band o The Murder Capital—, Sprints se han consolidado como una voz singular, más cercana al punk clásico que al post‑punk atmosférico que domina parte del panorama.

