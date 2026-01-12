La versión de «Drivers License» de David Byrne marca el inicio de un aniversario especial para Olivia Rodrigo

David Byrne ha decidido arrancar 2026 publicando una versión de Drivers License, el single que convirtió a Olivia Rodrigo en una superestrella global en 2021. La reinterpretación forma parte de una serie de nuevas versiones que celebran el quinto aniversario de Sour, el debut de la artista californiana. El movimiento no es casual: ambos artistas compartieron escenario durante la temporada de festivales de 2025, cuando Rodrigo invitó a figuras como Weezer, Robert Smith y el propio Byrne para reinterpretar clásicos de sus respectivas trayectorias.

La lectura que hace Byrne del tema es, como era de esperar, singular. El exlíder de Talking Heads opta por un enfoque cercano al new wave, con arreglos rítmicos más marcados y un giro en la letra que adapta la perspectiva original de Rodrigo —cambiando la referencia a “esa chica rubia” por un “chico rubio más joven”—, un detalle que ha generado opiniones divididas. La propia Rodrigo, sin embargo, se ha mostrado emocionada: en redes sociales afirmó haber llorado al escuchar la versión y calificó a Byrne como “uno de sus héroes”.

El lanzamiento llega acompañado de un 7’’ que incluye la reinterpretación de Drivers License y una versión en directo de Burning Down the House, grabada por ambos en Governors Ball el verano pasado. Además, Rodrigo ha puesto en marcha una colección de merchandising temática de Sour, reforzando la idea de que este aniversario será más que un simple gesto nostálgico.

Aunque aún no se conocen los nombres del resto de artistas que participarán en esta serie de versiones, el precedente es prometedor. Byrne, que ya había colaborado con Rodrigo en directo, demuestra una vez más su capacidad para dialogar con nuevas generaciones sin perder su identidad artística. Y Rodrigo, por su parte, consolida su posición como una figura capaz de tender puentes entre escenas, épocas y sensibilidades musicales.

David Byrne: un creador que nunca ha dejado de reinventarse

La carrera de David Byrne comenzó a mediados de los años 70 como vocalista y guitarrista de Talking Heads, una banda que redefinió el art rock y el new wave con discos esenciales como Talking Heads: 77, Fear of Music, Remain in Light o Speaking in Tongues. Desde entonces, Byrne ha mantenido una trayectoria en solitario marcada por la experimentación constante, explorando desde la música brasileña hasta la electrónica, el pop conceptual o el musical contemporáneo. Su álbum American Utopia y el posterior espectáculo teatral —llevado incluso a Broadway y filmado por Spike Lee— consolidaron su estatus como creador total, capaz de unir música, performance y discurso social en un mismo gesto artístico.

En paralelo, Byrne ha desarrollado una intensa actividad como colaborador y mentor de nuevas generaciones. Ha trabajado con artistas tan diversos como St. Vincent, con quien publicó el álbum Love This Giant, o Brian Eno, con quien firmó trabajos fundamentales como My Life in the Bush of Ghosts. Su interés por la movilidad urbana, la sostenibilidad y la cultura global también se ha reflejado en libros, proyectos multimedia y conferencias. Que hoy colabore con una artista como Olivia Rodrigo, nacida casi tres décadas después del debut de Talking Heads, no es una anomalía: es la prueba de que Byrne sigue siendo un creador permeable, curioso y dispuesto a reinterpretar el presente sin renunciar a su legado. Su versión de Drivers License no es solo un homenaje, sino un recordatorio de que la música —cuando se aborda con libertad— puede tender puentes inesperados entre generaciones, estilos y sensibilidades.

