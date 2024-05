Miley Cyrus inaugura el disco tributo a Talking Heads con su versión de «Psycho Killer»

En un merecido homenaje a la icónica banda Talking Heads del que ya os hemos ido ofreciendo algunas muestras, la estrella del pop Miley Cyrus abre el álbum tributo Everyone’s Getting Involved: A Tribute to Talking Heads’ Stop Making Sense con una versión renovada del clásico Psycho Killer. Este proyecto reúne a artistas de la talla de Paramore, Lorde y The National, entre otros, para reinterpretar las canciones que definieron una era.

La interpretación de Cyrus de Psycho Killer llega tras su reciente éxito en los premios Grammy 2024, donde se alzó con los galardones a Mejor Actuación Pop Solista y Grabación del Año por su hit Flowers de su álbum Endless Summer Vacation. La artista, conocida por su capacidad camaleónica para reinventarse, ha dado un giro sorprendente al tema de Talking Heads, añadiendo su distintivo toque de audacia y frescura.

El álbum Everyone’s Getting Involved no solo celebra la música de Talking Heads, sino que también marca el 40º aniversario del legendario álbum en directo Stop Making Sense y su película concierto dirigida por Jonathan Demme. Esta colección es una muestra de cómo la influencia de la banda neoyorquina sigue vigente en la música contemporánea, inspirando a una nueva generación de artistas.

Cyrus no es ajena a los homenajes musicales, habiendo colaborado anteriormente con David Byrne en el escenario y mostrando su admiración por el líder de Talking Heads. Disfrutémoslo…