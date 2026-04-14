Nation of Language reinventan “Tougher Than The Rest” con un pulso synth-pop que mira al futuro sin olvidar a Springsteen

El trío neoyorquino Nation of Language vuelve a demostrar que pocas bandas actuales entienden tan bien cómo dialogar con la tradición sin perder su identidad. Su nueva versión de “Tougher Than The Rest”, clásico de 1987 incluido en Tunnel of Love, llega como un homenaje respetuoso pero también como una relectura profundamente personal, donde los sintetizadores toman el mando sin borrar la emoción original del tema. La banda, fichada por Sub Pop, publica este corte como adelanto de un 7’’ limitado que incluirá en la cara B “The Conversation”.

En esta reinterpretación, Ian Devaney se apoya en un Yamaha CS-80, el mismo modelo de sintetizador que Bruce Springsteen utilizó en las sesiones del disco original, un detalle que aporta textura y continuidad histórica. El propio Devaney reconoce que no descubrió la canción hasta hace pocos años, pero que desde entonces le persigue. “Recuerdo terminar un concierto especialmente emocional y escuchar la canción sonando como música de salida. Me golpeó tan fuerte que me quedé allí, fuera del escenario, escuchándola mezclarse con el murmullo del público”, explica el vocalista, subrayando el impacto emocional que le llevó a plantearse esta versión.

El resultado es un tema que respeta la melancolía del original pero la envuelve en un aura electrónica que encaja de lleno en el universo de Nation of Language, más cercano al synth-pop minimalista y al post-punk melódico que a la épica rock del Boss. La banda no intenta competir con las múltiples versiones previas —desde Emmylou Harris hasta Angel Olsen o Everything But The Girl—, sino aportar una lectura íntima, nocturna y elegante, que probablemente conquistará tanto a sus seguidores como a los devotos de Springsteen.

El single ya puede escucharse y estará disponible físicamente el 29 de mayo. Para una banda que ha construido su reputación sobre la sensibilidad melódica y la nostalgia futurista, esta reinterpretación confirma su habilidad para transformar referentes ajenos en piezas que suenan inequívocamente suyas.

Nation of Language, una carrera construida a base de emoción sintética y ambición melódica

Formados en Brooklyn, Nation of Language surgieron como una de las propuestas más estimulantes del nuevo synth-pop estadounidense. Su debut Introduction, Presence llamó la atención por su mezcla de minimalismo electrónico y sensibilidad pop, mientras que A Way Forward consolidó su sonido con un enfoque más analógico y atmosférico. Con Strange Disciple, la banda amplió su alcance internacional y confirmó su capacidad para escribir himnos melancólicos que miran tanto a la new wave como al indie contemporáneo. Su discografía, aunque aún breve, destaca por una coherencia estética y emocional que los ha convertido en una de las bandas más queridas del circuito independiente, capaces de equilibrar nostalgia y modernidad sin perder autenticidad.

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