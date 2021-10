Parquet Courts visitan la radio SiriusXMU y versionan a los Silver Apples

Artista

Parquet Courts

¿Por qué es noticia?

‎La banda ha visitado la emisora SiriusXMU poco después de publicar su nuevo álbum, ‎‎Sympathy For Life, para interpretar varias canciones de este trabajo, así como una versión del I Have Known Love de Silver Apples. ‎

Sobre la canción y el vídeo

El tema original se incluyó en el segundo álbum de la banda de culto de Nueva York, ‎‎Contact‎, que se publicó en el año 1969.

Parquet Courts – I Have Known Love (versión de Silver Apples)

Sobre Parquet Courts

Si una banda puede ser al mismo tiempo tensa y relajada, urbana y rural, ese es el caso de Parquet Courts. El grupo neoyorquino no se distancia de su herencia texana, construyendo puentes espléndidamente desvencijados entre el post-punk y el indie rock. Sus enrevesadas guitarras giran en espiral mientras el bajo y la batería corren como viajeros que han tomado demasiada cafeinados mientras persiguen el tren de la mañana. En el centro, dándole un enfoque a este glorioso lío, están Andrew Savage y Austin Brown, un par de cantantes / compositores que canalizan el linaje de rockeros alternativos lacónicos de la Gran Manzana, desde Lou Reed hasta Tom Verlaine.

Fuente: Apple Music



