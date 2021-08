Phoebe Bridgers comparte su versión del “Nothing Else Matters” de Metallica

Versión: Nothing Else Matters

Interpretada por: Phoebe Bridgers

Artista Original: Metallica

¿Cómo surge la versión? Formará parte de The Metallica Blacklist, que saldrá a la venta el 10 de septiembre.

¿Y el tema original? Se trata de una de las canciones más famosas de Metallica, publicada originalmente en 1992 como el tercer single de su quinto álbum de estudio homónimo, Metallica.

¿Puedo escuchar la versión? Sí, a través de este enlace en plataformas como Apple Music o a continuación.

¿Y la versión original? Para que puedas disfrutarlas también, te dejamos con ella.

Sobre Phoebe Bridgers

Phoebe Bridgers (nacida el 17 de agosto de 1994) es una cantautora, guitarrista y productora estadounidense de Los Ángeles, California. Hizo su debut en solitario con el álbum de estudio Stranger in the Alps (2017), seguido de Punisher (2020), que le valió a Bridgers una gran aclamación de la crítica y cuatro nominaciones a los premios Grammy, incluido el de Mejor Artista Nuevo. Bridgers también es conocida por su participación en los grupos musicales boygenius (con Julien Baker y Lucy Dacus) y Better Oblivion Community Center (con Conor Oberst).