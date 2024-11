PJ Harvey reinterpreta el clásico de Joy Division «Love Will Tear Us Apart» para la banda sonora de «Bad Sisters»

PJ Harvey ha vuelto a sorprendernos con su talento inigualable al lanzar una nueva versión de la icónica canción Love Will Tear Us Apart de Joy Division. Esta colaboración con el compositor Tim Phillips forma parte de la banda sonora de la segunda temporada de la serie Bad Sisters.

No es la primera vez que Harvey y Phillips unen fuerzas. Anteriormente, trabajaron juntos en las versiones de la canción tradicional estadounidense Run On y Who By Fire de Leonard Cohen, incluidas en la banda sonora de la primera temporada de Bad Sisters. En esta ocasión, han logrado capturar la esencia de la canción original de Joy Division mientras infunden su propio estilo atmosférico y emotivo.

PJ Harvey ha expresado que su versión de Love Will Tear Us Apart está llena de la pasión que sienten por la canción original, pero también impregnada del espíritu de la nueva serie y su narrativa. Esta declaración refleja el profundo respeto y admiración que Harvey tiene por la música de Joy Division, así como su habilidad para reinterpretar clásicos de una manera única y personal.

