Porridge Radio publican dos versiones de Wolf Parade y The Shins para Sub Pop

Versión: You Are a Runner and I Am My Father’s Son / New Slang

Interpretada por: Porridge Radio

Artista Original: Wolf Parade/ The Shins

¿Cómo surge la versión? Se trata de la aportación de Porridge Radio al Singles Club del sello Sub Pop. Según su cantante Dana Margolin, eligió estas canciones ya que tuvieron un gran impacto en ella cuando era adolescente.

¿Y los temas originales? You Are a Runner and I Am My Father’s Son forma parte del disco de 2005 Apologies to the Queen Mary, con el que los canadienses Wolf Parade arrancaron su carrera. Por su parte, New Slang es uno de los singles principales del disco debut de The Shins, Oh, Inverted World, publicado en junio de 2001.

¿Puedo escuchar las versiones? Sí, a través de este enlace en plataformas como Apple Music o Spotify o a continuación.

¿Y las versiones originales? Para que puedas disfrutarlas también, te dejamos sus respectivos videoclips.

Sobre Porridge Radio

Porridge Radio es una banda británica de rock independiente formada en Brighton en 2015. Está liderada por la vocalista, compositora y guitarrista principal Dana Margolin, a quien actualmente acompañan Georgie Stott (teclados), Maddie Ryall (bajo) y Sam Yardley (batería).