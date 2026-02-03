Pulp sorprenden con una nueva versión orquestal de ABBA en Maida Vale

En una nueva sesión grabada en los históricos estudios de Maida Vale, Pulp han presentado una versión orquestal de The Day Before You Came, el clásico de ABBA de 1982. La banda de Sheffield, que en 2025 regresó con More tras 24 años sin publicar un álbum, continúa así una etapa de actividad inusualmente prolífica, en la que están revisitando su propio repertorio y explorando nuevas lecturas de canciones ajenas.

La elección del tema no es casual. El original de ABBA, marcado por una producción influida por el synthpop de principios de los 80, encaja sorprendentemente bien con la sensibilidad de Jarvis Cocker y compañía. Esa mezcla de cotidianidad, ironía y melancolía siempre ha sido terreno fértil para Pulp, y aquí lo llevan a su terreno con naturalidad, apoyados por la BBC Concert Orchestra.

Además del homenaje a ABBA, la sesión incluye nuevas versiones orquestales de Hymn of the North, uno de los momentos más expansivos de More, y de Something Changed, pieza clave de Different Class (1995) y habitual en sus directos. La reinterpretación de su propio catálogo parece alinearse con la línea que la banda ha seguido desde su reunión: mirar hacia atrás sin nostalgia vacía, sino con la intención de recontextualizar su legado.

En los últimos meses, Pulp también han compartido una versión de The Man Comes Around de Johnny Cash y han anunciado su participación en el recopilatorio benéfico HELP(2) con Begging For Change. La banda parece cómoda en este espacio intermedio entre la creación nueva y la revisión crítica de su historia, un movimiento que diversos medios como NME y The Line of Best Fit han interpretado como una forma de consolidar su regreso sin caer en la simple nostalgia.

Pulp y ABBA: un cruce inesperado con sentido

Aunque a primera vista pueda parecer un gesto sorprendente, la conexión entre Pulp y ABBA tiene más lógica de la que aparenta. La narrativa minuciosa de The Day Before You Came —una sucesión de gestos cotidianos antes de un encuentro decisivo— encaja con la tradición de Pulp de convertir lo ordinario en materia pop. Como recordaba Pitchfork en un reciente repaso al legado de la banda, buena parte de su obra se sostiene sobre esa capacidad para observar lo íntimo con distancia irónica y, a la vez, empatía.

En esta versión, la orquesta amplifica ese contraste: la rutina se vuelve épica, y la épica, cotidiana. Es un territorio que Pulp conocen bien desde This Is Hardcore, donde ya exploraban la tensión entre grandilocuencia y vulnerabilidad. La sesión de Maida Vale no solo reafirma esa línea, sino que la actualiza para una banda que, tras décadas de carrera, sigue encontrando nuevas formas de dialogar con su propio imaginario.

Cómo Pulp redefinieron la narrativa del britpop y siguen evolucionando

Pulp es una de las bandas que mejor supo expandir los límites del britpop sin perder su identidad. Formados a finales de los 70 en Sheffield, tardaron más de una década en encontrar su voz definitiva. No fue hasta His ’n’ Hers (1994) cuando el grupo consolidó un sonido reconocible: pop sofisticado, observación social afilada y un carisma escénico que convirtió a Jarvis Cocker en una figura singular dentro de la música británica.

El éxito masivo llegó con Different Class (1995), un disco que no solo definió una época, sino que también introdujo una mirada más compleja y crítica sobre la vida cotidiana, la clase social y las relaciones humanas. Canciones como Common People o Disco 2000 trascendieron el movimiento britpop y siguen siendo referencias culturales recurrentes. Su continuación, This Is Hardcore (1998), mostró una faceta más oscura y reflexiva, anticipando preocupaciones que años después serían reivindicadas por su audacia y vulnerabilidad.

Tras un largo parón, Pulp regresaron en 2025 con More, un álbum recibido con entusiasmo por la crítica especializada y que demostraba que la banda aún tenía cosas que decir. Su reciente actividad, entre nuevas canciones y reinterpretaciones orquestales, sugiere una etapa de revisión creativa que no se limita a la nostalgia, sino que busca recontextualizar su legado para una nueva generación de oyentes.

