Rostam reimagina “Young Lion” y reivindica su legado más íntimo

El regreso de Rostam a “Young Lion” no es un simple ejercicio de nostalgia, sino una declaración de identidad. El músico y productor recupera la única canción de Vampire Weekend en la que ejerció como vocalista y compositor principal, originalmente publicada al cierre de Modern Vampires of the City, para darle una nueva vida más cercana a sus raíces y a su presente creativo. La pieza, que en 2013 era un breve susurro al piano, se transforma ahora en una versión más extensa y cálida, interpretada a guitarra y acompañada por el saz de Amir Yaghmai, compañero en The Voidz y también de ascendencia iraní. Según explica el propio artista, “la melodía del piano en ‘Young Lion’ siempre estuvo inspirada en la música persa con la que crecí; en esta versión pasa del piano a mi guitarra y finalmente al saz de Amir”.

La canción, escrita originalmente durante las sesiones de Contra, nació de una anécdota que Ezra Koenig vivió en un cajero automático, cuando un desconocido le soltó un inesperado “You take your time young lion”. Aquella frase, recuerda Rostam, “se nos quedó grabada; era como si alguien hubiera percibido la presión que sentíamos al hacer ese disco, una especie de voz cósmica que venía de un lugar más alto”. Ahora, más de una década después, el músico la revisita desde un lugar distinto, con la perspectiva de quien dejó la banda en 2016 para construir una carrera en solitario y como productor para Haim, Clairo, Charli XCX, Carly Rae Jepsen o Maggie Rogers.

El vídeo de esta nueva versión forma parte de American Stories: A Concert Film, un proyecto que verá la luz esta primavera y que recoge una actuación de ocho canciones grabada en el mítico Sound City Studio A bajo la dirección de Antony Muse. La publicación coincide con el anuncio de American Stories, el nuevo álbum de Rostam, que llegará el 15 de mayo a través de su sello Matsor Projects y que supone su primer largo desde Changephobia en 2021. Además, el artista ha confirmado proyecciones anticipadas de la grabación en Los Ángeles y Nueva York —ambas ya agotadas— y una gira que lo llevará por Norteamérica en mayo y junio, antes de ofrecer cinco conciertos europeos en septiembre, arrancando en el Village Underground de Londres.

Rostam: un arquitecto sonoro que sigue trazando caminos propios

La trayectoria de Rostam Batmanglij es la de un creador que nunca ha dejado de expandir su lenguaje musical.Cofundador de Vampire Weekend, fue pieza clave en los tres primeros discos del grupo, aportando arreglos, producción y una sensibilidad melódica que definió su sonido. Tras su salida en 2016, consolidó una carrera en solitario con Half-Light (2017) y Changephobia (2021), además de convertirse en uno de los productores más solicitados del indie y el pop contemporáneo, colaborando con artistas como Haim, Clairo, Charli XCX o Maggie Rogers. Su música combina influencias persas, pop barroco, electrónica y folk, siempre con un enfoque detallista y emocional. Con American Stories, Rostam reafirma su capacidad para reinventarse sin perder la esencia que lo ha convertido en una figura imprescindible de la música alternativa del siglo XXI.

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