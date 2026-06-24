Hay canciones que no te abandonan nunca. «Hummer», el tercer corte de Siamese Dream (1993), lleva décadas obessionando a sus oyentes: esa apertura de guitarra ascendente, la densidad de capas que Billy Corgan construyó con meticulosidad casi obsesiva en los Smart Studios de Madison. No es un himno de estadio como «Bullet With Butterfly Wings» ni un éxito radiofónico como «1979»: es algo más íntimo y más poderoso. Y Kevin Parker lo sabe mejor que nadie.

Tame Impala acaban de publicar su versión de «Hummer» como primer adelanto de Sending Hearts To All My Dearies – A Tribute To The Smashing Pumpkins, un álbum tributo de 15 canciones editado por Sumerian Records que llegará en formato digital el 14 de agosto de 2026 (y en doble LP de vinilo el 16 de octubre). Parker, que lleva meses navegando entre el pop mainstream y la psicodelia de estudio, elige precisamente este momento para una de sus versiones más personales.

Una versión que suena como un recuerdo propio

La aproximación de Tame Impala a «Hummer» dura seis minutos y no pretende competir con el original: lo reinterpreta desde dentro. La guitarra sobredistorsionada de Corgan cede paso a texturas electrónicas y al tratamiento sonoro característico de Parker (onírico y envolvente), aunque sin renunciar al peso de las guitarras que definen el original. El resultado es algo que suena, a la vez, inconfundiblemente a Tame Impala y profundamente a Smashing Pumpkins.

El propio Parker explicó su elección con honestidad desarmante: «Siamese Dream fue la banda sonora de mis años de instituto, y «Hummer» es la canción que me devuelve allí de la forma más potente». No es una declaración de superioridad creativa ni un ejercicio de estilo: es una confesión. Y eso, en el contexto de un tributo, lo cambia todo.

El tributo: una conversación entre dos generaciones

Sending Hearts To All My Dearies no es un proyecto cualquiera. El título lo eligió personalmente Billy Corgan (está tomado de una línea de «Mayonaise», también de Siamese Dream), lo que convierte el álbum en algo más cercano a una bendición que a una simple compilación. La descripción oficial lo resume bien: una «conversación entre generaciones de artistas marcados por la escritura valiente, la experimentación y la honestidad emocional de The Smashing Pumpkins».

Los 15 temas abarcan toda la discografía de los Pumpkins. Algunos clásicos aparecen versionados por más de un artista: «Tonight, Tonight» llega de manos de The Midnight y Starbenders; «Cherub Rock» por Carpenter Brut y Bones UK; «Bullet With Butterfly Wings» por Palaye Royale y Des Rocs; y «1979» por Barns Courtney y Nita Strauss. El resto incluye a Yonaka («Today»), Meg Myers («Eye»), Between The Buried And Me («Jellybelly»), Alice Glass («Drown»), Moon Taxi («Thirty Three») y Urban Heat («Ava Adore»). Una selección que mezcla rock alternativo, metal y electrónica sin forzar las costuras del catálogo pumpkiniano. Tame Impala abren el disco. La elección no es casual.

Parker en 2026: el regreso a las guitarras que (casi) nadie esperaba

En los últimos meses, Kevin Parker ha navegado con notable éxito en aguas inesperadas: Deadbeat (2025), su quinto álbum, lo llevó hacia la electrónica de pista de baile, consiguiéndole un Grammy por «End Of Summer» y su primer top 10 en el Billboard Hot 100 gracias al remix de «Dracula» junto a Jennie (de BlackPink). Un territorio muy lejano al de Siamese Dream.

Pero Parker nunca se ha desconectado del todo de sus raíces. Su colaboración con Justice en «Neverender» ya apuntaba a esa tensión productiva entre lo electrónico y lo orgánico. Esta versión de «Hummer» es la confirmación más explícita: el Parker que creció con Siamese Dream no ha desaparecido bajo las capas de sintetizadores de Deadbeat. Y, de paso, nos recuerda que hay canciones tan buenas que el tiempo solo las hace más grandes.

Tracklist completo de «Sending Hearts To All My Dearies – A Tribute To The Smashing Pumpkins»

Tame Impala — «Hummer» Yonaka — «Today» The Midnight — «Tonight, Tonight» Carpenter Brut — «Cherub Rock» Barns Courtney — «1979» Meg Myers — «Eye» Palaye Royale — «Bullet With Butterfly Wings» Between The Buried And Me — «Jellybelly» Alice Glass — «Drown» Starbenders — «Tonight, Tonight» Nita Strauss — «1979» Bones UK — «Cherub Rock» Moon Taxi — «Thirty Three» Des Rocs — «Bullet With Butterfly Wings» Urban Heat — «Ava Adore»

▶ «Sending Hearts To All My Dearies – A Tribute To The Smashing Pumpkins» — Varios artistas | 14 de agosto de 2026 | Sumerian Records

¿Qué te parece la elección de Parker? ¿»Hummer» era exactamente la canción que esperabas de alguien así, o te habría sorprendido más una apuesta diferente? ¿Y cuál de las otras versiones del tracklist te genera más curiosidad? Cuéntanoslo en los comentarios o en nuestras redes sociales.

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