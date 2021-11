The Flaming Lips y Nell Smith versionan «The Ship Song» de Nick Cave)

Artista

The Flaming Lips y Nell Smith

¿Por qué es noticia?

La asociación entre The Flaming Lips y su fan de 13 años Nell Smith ha dado como resultado una nueva versión de Nick Cave, eligiendo para esta ocasión su tema The Ship Song. El álbum de versiones completas de las canciones de Cave, When The Viaduct Looms, saldrá publicado el 26 de noviembre con Bella Union.

Sobre la canción y el vídeo

Yeah

Sobre el disco

Como ya os contamos recientemente, la banda y Smith se conocieron después de que ésta asistiese a numerosos conciertos del grupo junto a su padre a lo largo de los últimos años. Finalmente, entraron en contacto y grabaron este álbum de versiones de forma remota durante la pandemia.

The Flaming Lips y Nell Smith – The Ship Song (versión de Nick Cave)

Tracklist del disco

‘Girl In Amber’ ‘Weeping Song’ ‘Into My Arms’ ‘O Children’ ‘The Kindness Of Strangers’ ‘No More Shall We Part’ ‘Red Right Hand’ ‘The Ship Song’ ‘We Know Who You Are’

¡Te esperamos en Telegram!

¡Suscríbete a nuestro canal de Telegram y no vuelvas a perderte ninguna novedad!